Barça – PSG bat un record d’audience historique sur Canal + Foot

Soirée parfaite pour le groupe Canal + qui signe un record sur Canal + Foot et peut en espérer un autre grâce à la qualification du PSG face au Barça.

Cette fois, la remontada est parisienne. Défait 3-2 à l’aller à domicile au Parc des Princes, le PSG a renversé le score ce mardi en Catalogne, pour dominer (4-1) le Barça sur ses terres et ainsi décrocher sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Un record à 2,36 M pour Barça – PSG sur Canal + Foot

Cette rencontre au sommet a été suivie par 2,36 millions de téléspectateurs sur Canal+ Foot, selon les chiffres de Médiamétrie que partage Ozap. Cela représente 11,7% de l’ensemble du public âgé de quatre ans et plus, et un nouveau record d’audience pour la chaîne cryptée. Le précédent record datait du 28 novembre 2023, avec 1,86 million de téléspectateurs pour PSG – Newcastle également programmé dans le cadre de la Ligue des champions.

Troisième programme le plus suivi de la soirée

Grâce à ce succès d’audience, Canal+ Foot se classe troisième chaîne de France ce mardi soir en prime time, derrière France 3 (avec 3,4 millions de téléspectateurs devant « Face à face ») et TF1 (3 millions pour Koh-Lanta). La chaîne à abonnements devance notamment les généralistes et gratuites France (avec « Les derniers secrets de l’humanité » à 1,7 millions) et M6, (pour « Arnaques ! » suivie par 1,7 millions de téléspectateurs).