PSG – ASSE se dispute ce dimanche 12 janvier 2025 en prime time.

Ce dimanche 12 janvier, le Parc des Princes sera le théâtre d’un affrontement classique de Ligue 1. Ce choc, comptant pour la 17ᵉ journée, oppose un leader parisien invaincu et une équipe stéphanoise en quête de confirmation après un regain de forme. PSG – ASSE 2025 en direct live streaming est un rendez-vous à ne pas manquer et qui sera à suivre sur DAZN, le diffuseur exclusif de la Ligue 1 qui réduit actuellement ses tarifs pour séduire plus de monde.

Pour voir PSG – ASSE 2025 en direct live streaming

DAZN baisse ses prix pour PSG – ASSE 2025 en direct live streaming

Invaincu après 16 matchs de Ligue 1, le PSG affiche une domination impressionnante avec 40 points et la meilleure attaque et défense du championnat. Sous les ordres de Luis Enrique, les Parisiens viennent d’enchaîner plusieurs succès marquants : un 3-1 face à Lyon, un 4-2 à Monaco, et une victoire au Trophée des Champions contre le même Monaco (1-0). En Coupe de France, ils ont également éliminé Lens après une séance de tirs au but.

Ousmane Dembélé et ses coéquipiers, portés par un collectif rodé et des individualités étincelantes, espèrent prolonger leur série d’invincibilité. Le Parc des Princes, où ils n’ont pas connu la défaite cette saison, sera une forteresse difficile à prendre pour leurs visiteurs.

L’AS Saint-Étienne aborde ce déplacement en position d’outsider, mais avec une note d’optimisme. Les Stéphanois, qui flirtent avec la zone de relégation, ont obtenu une victoire précieuse 3-1 contre Reims la semaine dernière. Ce succès, synonyme d’espoir, marque les débuts prometteurs d’Eirik Horneland sur le banc des Verts. Malgré tout, Saint-Étienne reste l’une des équipes les plus vulnérables du championnat : une défense trop poreuse et un secteur offensif timide rendent le défi d’autant plus grand face à une machine parisienne bien huilée.

Un choc entre deux historiques du football français

Ce match sera diffusé en direct sur DAZN 1 à partir de 20h45. Accessible sur de nombreux appareils connectés, la plateforme propose également l’essentiel des rencontres de Ligue 1. Les passionnés pourront suivre cette affiche dans les meilleures conditions, que ce soit sur Smart TV, tablette ou smartphone.

Un choc entre deux clubs historiques du championnat, où chaque point comptera : Paris pour conforter sa domination, Saint-Étienne pour s’éloigner de la zone rouge. Une soirée qui promet des émotions et un spectacle de haut niveau.