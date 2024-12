L’ASSE reçoit l’OM à Geoffroy-Guichard pour clore la 14e journée de Ligue 1.

C'est un classique du championnat français, mais cette saison, Saint-Etienne et Marseille avancent à des rythmes bien différents. Les Verts, en difficulté depuis le début de l'exercice, luttent pour s'éloigner de la zone de relégation. Avec 13 points et une fragile avance d'une unité sur le premier relégable, les hommes d'Olivier Dall'Oglio s'accrochent. Ils peuvent cependant compter sur une dynamique plus favorable à domicile, avec deux victoires récentes face à Strasbourg (2-0) et Montpellier (1-0).

En exclu sur DAZN le choc ASSE – OM 2024 en direct live streaming en Ligue 1

Malgré ces embellies locales, le déplacement à Rennes la semaine passée a rappelé la fragilité des Stéphanois, balayés 5-0. Une défaite qui a coûté cher, avec l’expulsion de Mathieu Cafaro, indisponible ce soir. Pour espérer tenir tête à Marseille, l’ASSE devra s’appuyer sur la ferveur de Geoffroy-Guichard et retrouver de la solidité défensive.

Deux équipes qui ne jouent pas sur le même tableau

De l’autre côté, l’Olympique de Marseille aborde ce match avec des ambitions diamétralement opposées. Les Phocéens, revitalisés par Roberto De Zerbi, ont repris la deuxième place du championnat en battant Monaco (2-0) lors de la précédente journée. Avec trois victoires en quatre matchs, ils affichent une forme ascendante et se rapprochent de leur objectif de concurrencer le Paris Saint-Germain, tout en creusant l’écart avec leurs poursuivants comme Lille. Chez les bookmakers, c’est l’Olympique de Marseille qui est le favori.

Le coup d’envoi sera donné à 20h45 au Stade Geoffroy-Guichard. Pour les supporters, la rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur DAZN 1, accessible depuis plusieurs supports connectés. Cette affiche, au-delà de son prestige, pourrait marquer un tournant pour les deux clubs dans leur saison respective. Saint-Étienne joue gros dans sa quête de maintien, tandis que Marseille cherche à maintenir la pression sur le sommet du championnat. Un duel sous haute tension à ne pas manquer.