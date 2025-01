OM. Cotes, stats, IA, quelles sont les chances pour l’OM d’être champion de France ?

Quelles sont les chances de l’OM de remporter le championnat de France ?

Vainqueur du Stade Rennais ce samedi (1-2), quand tous ses autres rivaux directs au podium de la Ligue 1 ont flanché (l’AS Monaco contrainte au nul par le FC Nantes, le LOSC Lille dos à dos avec l’AJ Auxerre et l’Olympique Lyonnais défait par le Stade Brestois), l’Olympique de Marseille s’impose en ce début d’année 2025, comme le meilleur rival du Paris SG, pour le titre de champion de France.

Mais le club club phocéen a-t-il raisonnablement les moyens de contrarier le champion de France en titre, premier candidat à sa propre succession ? La seule vérité viendra évidemment du rectangle vert. Et le mercato actuellement en cours, jusqu’au lundi 3 février en France, peut encore chambouler la donné. Restent quand même des chiffres, des prédictions et autre éléments de projection.

ChatGPT est le plus optimiste pour l’Olympique de Marseille

Chez les bookmakers nationaux, l’OM vainqueur en Ligue 1 est cote de 8 à 12 contre un, quand le succès du PSG vaut entre 1,01 et 1,1. Marseille n’en est pas moins désigné par tous comme le meilleur rival du moment du collectif parisien.

Question pourcentage statistique, les données prédictives d’Opta attribuent 2,4% de chances de titre à l’Olympique de Marseille (contre 96,9% au Paris SG), quand celles de l’Euro Index Football sont légèrement plus optimistes à 3,1% (contre 96,2%).

Enfin, nous avons soumis à l’intelligence artificielle de ChatGPT le classement et le contexte actuel de la Ligue 1, en lui demandant d’estimer les chances de l’Olympique de Marseille. Et ses conclusions sont les suivantes : « Sur le papier, l’OM semble avoir environ 15-20% de chances de remporter la Ligue 1 cette saison, principalement si le PSG connaît des faux pas ou se déconcentre à cause de ses ambitions européennes. Pour maximiser ses chances, Marseille devra :

Maintenir une dynamique victorieuse,

Profiter d’un éventuel coup de mou du Paris SG,

Remporter la prochain confrontation directe face aux Parisiens.

Dans tous les cas, l’Olympique de Marseille doit jouer chaque match comme une finale et espérer que la pression du titre rattrape l’ogre parisien. »