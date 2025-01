OL. Salaire, indemnité, bonus, les détails du transfert de Caqueret à Côme

Un premier transfert en carrière pour Maxence Caqueret.

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce dimanche 12 janvier le transfert du milieu de terrain Maxence Caqueret au club italien de Côme. Le club a révélé les détails de l’opération avec son homologue italien : l’indemnité est de 16,5 millions d’euros, assortie d’un bonus de 1,5 millions et d’un intéressement de 7,5% sur un éventuel futur transfert.

Maxence Caqueret signe jusqu’en 2029 avec Côme

Formé par l’Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret vit donc son premier transfer. Il s’est engagé avec le pensionnaire de Serie A sur un contrat signé sur quatre ans et demi, à l’échéance de la fin de la saison 2028-2029. Selon les informations du Dauphiné Libéré, son nouveau bail devrait lui rapporter de 300 000 à 350 000 euros nets mensuels. Avec l’OL, il était payé l’équivalent mais en brut.

« C’est la première fois que je quitte mon ancien club, Lyon, donc c’est une grande étape pour moi. C’est quelque chose de nouveau, mais je suis prêt pour cela. Je suis excité et j’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. J’ai eu la chance de parler avec l’entraîneur, Fàbregas. Il m’a tout de suite convaincu et m’a très bien expliqué le projet (…) J’ai hâte de vous rencontrer et de travailler ensemble pour gagner beaucoup de matches pour le club », a notamment déclaré le joueur pour sa première sortie sous son nouveau maillot.