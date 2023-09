Cristiano Ronaldo, bienvenue dans sa maison à 12 M€ en Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont pris leurs quartiers dans une immense maison, à Riyad.

Le couple star du football, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez, a posé ses valises en Arabie Saoudite, où Cristiano Ronaldo a signé un contrat avec le club d’Al-Nassr en janvier 2023. Le couple a emménagé dans une somptueuse maison de 12 millions d’euros selon l’estimation de la presse britannique, située dans le quartier Al Muhammadiyah, à Riyad. La maison, dont l’emplacement exact reste confidentiel, est estimée à 12 millions d’euros, démontrant le goût pour le luxe du couple.

Bien que les détails intérieurs ne soient que partiellement visibles sur les réseaux sociaux de Georgina, voici ce que nous savons :

Cette résidence luxueuse est un véritable paradis, avec deux étages, un jardin bien entretenu avec piscine, de grandes baies vitrées et des palmiers, caractéristiques emblématiques de l’Arabie Saoudite. L’intérieur semble être dominé par des tons blancs, créant une atmosphère lumineuse et spacieuse. Une grande lampe en cristal couronne le salon, caractérisé par des plafonds élevés.

Le salon est l’une des pièces les mieux visibles de la maison. Il est spacieux, doté de hauts plafonds et de grandes fenêtres pour laisser entrer la lumière naturelle. Il offre un espace pour que les enfants puissent jouer et se détendre, avec des canapés et une zone de télévision. La décoration est minimaliste. Avec les températures atteignant 50 degrés à Riyad en été, le couple a une piscine annoncée de « taille olympique » à disposition pour se rafraîchir. La zone extérieure est également équipée de tables à manger, de canapés, de parasols et de palmiers.

Grande piscine et salle de cinéma privée pour le confort du joueur et de ses proches

La maison dispose d’une salle de cinéma privée où la famille peut profiter de soirées cinéma. La pièce est sombre mais bien décorée, avec des plantes et des canapés inclinables confortables pour chaque membre de la famille. Il y a même une piscine à balles pour s’amuser. Cristiano et Georgina ont ajouté une touche de Bali à leur jardin en installant plusieurs lits de style balinais, rendant hommage à l’île des dieux. La maison comprend également un hall d’entrée avec une cascade et un grand porche où sont garées leurs voitures de luxe.