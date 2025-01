PSG – ASSE : Le scénario du match selon les bookmakers

Le PSG est largement le favori des bookmakers pour la visite de l’AS Saint-Etienne.

Les bookmakers ne laissent que peu de place au suspense pour cette rencontre de la 17e journée de Ligue 1 entre le Paris SG, leader du championnat de France , et l’AS Saint-Étienne, qui lutte pour son maintien. Avec une cote de 1,06 pour une victoire parisienne contre 21,00 pour un succès stéphanois, les opérateurs voient une domination sans partage des hommes de la capitale.

Dans le détail des scores, les pronostiqueurs anticipent une victoire nette du PSG. Le 3-0 est donné favori avec une cote de 5,80, suivi du 2-0 (6,50) et du 4-0 (6,30). Une « manita » parisienne est même envisagée avec un 5-0 coté à 7,10.

Mission impossible pour l’ASSE sur la pelouse du PSG ?

Les attaquants du Paris SG sont logiquement favoris pour ouvrir le score. Randal Kolo Muani étant sur le départ et cantonné au banc par Luis Enrique, c’est Gonçalo Ramos qui fait figure de premiers choix avec une cote de 1,65. Marco Asensio (1,80), Bradley Barcola (1,95) et Ousmane Dembélé (2,10) complètent le classement des buteurs potentiels. Le premier stéphanoise qu’est Zuriko Davitashvili pointe beaucoup plus loin à une cote moyenne de 6,5.

Le scénario d’une surprise signée de l’AS Saint-Etienne paraît très improbable aux yeux des bookmakers, comme en témoignent les cotes astronomiques pour les scores favorables aux Verts : 111,00 pour un 0-2 et 201,00 pour un 0-3. Un match nul semble également peu probable avec une cote de 11,00, le 1-1 étant le score de parité le plus envisageable selon les opérateurs (19,00).

