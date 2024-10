Après Jean-Claude Blanc, le PSG officialise son nouveau directeur général

Victoriano Melero est le nouvel homme fort du PSG.

Poste vacant depuis 2023 et le départ de Jean-Claude Blanc pour la galaxie Ineos, le PSG a un nouveau directeur général en la personne de Victoriano Melero. Le club a officialisé ce mardi, la nomination au poste de celui qui officie déjà au club depuis 2017.

Victoriano Melero promu à la direction générale du PSG

Melero, 55 ans, aura pour mission de poursuivre les travaux entrepris tout en renforçant le développement des infrastructures, l’innovation, la diversification des revenus et le rayonnement international de la marque. Arrivé au club en 2017 en tant que secrétaire général, Melero occupait le poste de directeur général par intérim depuis janvier 2023. Durant cette période, il a notamment contribué au lancement du Campus de Poissy et l’entrée au capital d’Arctos Partners en décembre 2023.

« Je suis honoré d’endosser ces nouvelles fonctions à un moment aussi important pour le Paris Saint-Germain », se réjouit l’intéressé. « Notre priorité sera, grâce à la mobilisation de toutes les équipes, de consolider les fondations et atouts du Club pour être leader en matière de performance sportive, d’innovation et de croissance. Chacune de nos décisions sera guidé par l’engagement que nous devons à nos supporters. Ensemble, nous continuerons d’écrire la grande histoire du Paris Saint-Germain. »

« Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Victoriano Melero en tant que Directeur Général du Paris Saint-Germain », poursuit le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi. « Victoriano a été une figure clé de la réussite de notre entreprise au cours des sept dernières années et contribuera à développer la puissance commerciale, la performance et l’innovation au sein de notre organisation. Cette décision reflète l’engagement du Club à promouvoir nos talents et à s’affirmer plus que jamais en tant qu’institution sportive, marque et entreprise mondiale et communauté unie au service de toute la famille Paris Saint-Germain. »

Refonte en interne dans l’administratif du club

Le PSG évolue en interne. La promotion de Victoriano Melero devrait s’accompagner de départs dans l’équipe dirigeante, donc ceux annoncés le moins dernier dans la presse, de Marc Armstrong, directeur général des revenus et de Nicolas Arndt, responsable de la billetterie et des activités annexes au Parc des Prince.

Suivez la chaîne Sportune sur WhatsApp, pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs