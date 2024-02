PSG à 3,15 milliards, les clubs de foot les plus chers en 2024 selon Sportico

Le PSG est valorisé à plus de 3 milliards d’euros par Sportico.

La neuvième du monde du football et la soixantième à l’échelle de toutes les franchises du monde sportif : voilà les rangs du Paris Saint-Germain donné par le média économique Sportico, au classement des clubs sportifs les mieux valorisés en 2024. Le PSG est estimé à 3,41 milliards de dollars par les auteurs de l’étude.

Le PSG est le 9e club de foot le plus cher est le 60e à l’échelle du monde sportif

Manchester United domine le palmarès, avec une estimation à 5,95 milliards de dollars, en progression de 28% sur un an. Cela se justifie notamment par l’arrivée désormais officielle de l’homme d’affaire britannique Jim Ratcliffe, au capital du club. Les deux club d’Espagne, le Real Madrid à 5,23 milliards de dollars et le FC Barcelone, à 4,95 milliards de dollars. Les Cow Boys de Dallas en NFL sont les plus chers cette année à 9,2 milliards de dollars. Ce sont les seuls à dépasser le milliard de dollars (1 050 M€) de revenus annuels.

Pour dresser son classement, Sportico s’appuie sur les revenus générés par chaque club et la valorisation des effectifs, en plus des autres données financières publiques et affine son tableau par l’expertise de spécialiste de la finance du monde sportif.

Les clubs de foot les plus chers en 2024 selon Sportico

1. Manchester United = 5,51 milliards d’euros

2. Real Madrid = 4,84 milliards d’euros

3. FC Barcelone = 4,58 milliards d’euros

4. Liverpool = 4,36 milliards d’euros

5. Bayern Munich = 4,13 milliards d’euros

6. Manchester City = 4,10 milliards d’euros

7. Arsenal = 3,33 milliards d’euros

8. Chelsea = 3,21 milliards d’euros

9. Paris SG = 3,15 milliards d’euros

10. Tottenham = 2,95 milliards d’euros

11. Juventus = 1,60 milliards d’euros