PSG 5e à 124M€, les clubs qui gagnent le plus grâce à leur centre de formation

Comme Mike Maignan, ils sont nombreux les joueurs internationaux formés au PSG.

C’est un classement qui sublime l’excellence des meilleurs en matière de formation de joueurs de football. Il prime le Paris SG pour le seul club français présent dans le top 6. Football Benchmark a dressé le palmarès des équipes qui ont généré les plus gros bénéfices par la cession de joueurs issus de leurs pouponnières à talent.

Le PSG s’y hisse à la cinquième place, avec un cumul de 124 millions de revenus, enregistrés sur la période de l’étude, de la saison 2019-2020 à l’actuelle 2024-2025 en cours. Plusieurs sont devenus des internationaux de l’équipe de France et la liste est longue est non exhaustive : Mike Maignan, Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Jonathan Ikoné, Alphonse Areola, Mattéo Guendouzi, Adrien Rabiot…

Le Real Madrid premier, le Barça n’est pas classé

Et c’est sans compter ceux qui évoluent toujours dans le collectif du club parisien, à l’instar de Warren Zaïre-Emery ou Presnel Kimpembé.

Il n’y a que quatre clubs qui devancent le Paris SG en la matière, et au sommet le Real Madrid qui forme autant qu’il ne gagne de trophées. Sont aussi sublimées les travaux des clubs portugais et néerlandais, dont le savoir-faire est pluriel. Mais surtout valorisés par les centres de formation du Sporting Club Portugal et du PSV. Le FC Barcelone et sa célèbre Masia n’entrent pas dans ce classement, c’est sûrement car le club donnent aux jeunes talents blaugrana l’occasion de fréquenter les pros et de rester dans le collectif, à l’exemple actuel des Pedri, Gavi, Ansu Fati et autre Lamine Yamal.

Les clubs qui gagnent le plus grâce à leur centre de formation

1. Real Madrid = 218 M€

2. Sporting CP = 176 M€

3. PSV = 176 M€

4. FC Inter Milan = 127 M€

5. Paris SG = 124 M€

6. Manchester City = 108 M€