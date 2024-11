PSG 4e, les 20 clubs de foot les plus suivis sur les réseaux sociaux

Derrière les toujours intouchables Real Madrid, FC Barcelone et Manchester United se classe le PSG au nombre de followers cumulés sur les réseaux sociaux.

Le club le plus titré du football international est aussi le plus populaire sur le digital. Il y a une forme de logique corrélation entre résultats sportifs et notoriété digitale, tel que le montre le classement des 20 clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux tel que l’a mesuré Football Benchmark.

Avec 444,7 millions de followers, le Real Madrid est indétrônable au sommet du classement mondial. Ce leadership numérique reflète l’aura du club, renforcée par des décennies de succès sur le terrain et une stratégie marketing efficace. Les rivaux historiques du Barça, en deuxième position, ne sont pas loin derrière avec 400,3 millions de fans. Ensemble, ces deux mastodontes espagnols illustrent le rayonnement global de la Liga.

Derrière les trois monstres, Real, Barça et Manchester United pointe le PSG

Si aucun club anglais n’atteint les sommets des clubs espagnols, la Premier League reste la ligue la mieux représentée dans ce top 20. Manchester United mène la charge avec 232,2 millions de followers, suivi de Manchester City (171,6M), Chelsea (157,2M), Liverpool (147,3M), Arsenal (109,6M) et Tottenham (104,7M). Le rayonnement international de la Premier League, renforcé par sa large diffusion et ses stars mondiales, continue de séduire les fans du monde entier.

En France seul le PSG est classé, mais le travail conjoint des équipes de la communication et du marketing porte ses fruits : le club parisien pointe quatrième, derrière trois monstres sacrés du football et de son environnement business et populaire : le Real, le Barça et Manchester United.

En dehors des « Big Five » (Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1), le club le plus suivi est le CR Flamengo, véritable institution du football brésilien, avec 58,2 millions de followers. Juste derrière, on trouve Al-Nassr (56,1M), popularisé à l’échelle planétaire par l’arrivée de Cristiano Ronaldo.