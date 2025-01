PSG 3e, le Real au milliard : Les 25 clubs qui ont généré le plus de revenus en 2024

Le Real Madrid est le premier club de l’histoire du football à franchir le seuil du milliard d’euros de revenus sur une saison.

Nous l’évoquions plus tôt dans cette journée de mardi, le Paris SG est devenu le troisième club à revendiquer le plus gros chiffre d’affaires du football international, sur la base des recettes tirées de l’opérationnel, c’est-à-dire indépendamment des recettes du marché des transferts. Au 30 juin 2024, le PSG a bouclé la saison avec un total des revenus de 806 millions d’euros.

Le club avait déjà communiqué plus tôt à l’automne dernier, le détail de chacune des lignes de recettes, à savoir 178 millions d’euros reçus des droits TV, 282 millions d’euros de recettes commerciales, 168 millions de la billetterie, 39 millions du merchandising et le reste enfin des autres produits.

Le PSG est troisième mais des clubs manquent au classement

Selon le classement dévoilé ce mercredi par Football Benchmark, le Paris SG se classe troisième derrière Manchester City (838 M€) et surtout le Real Madrid, champion d’Europe sur le terrain sportif et sur l’aspect financier avec un chiffre d’affaires à plus du milliard d’euros. C’est une première inédite et historique dans le monde de la discipline.

Ce classement des 25 clubs qui ont généré le plus de revenus en 2024 est toutefois à nuancer par le fait qu’il repose sur le détail des clubs ayant communiqué leur performance financière enregistrée au bilan de la saison dernière. Comprendre qu’il en manque et des notables, du côté de l’Angleterre particulièrement (Arsenal, Liverpool…), du géant allemand qu’est le Bayern Munich ou possiblement des clubs français, l’Olympique de Marseille ou l’Olympique Lyonnais.

Les 25 clubs qui ont généré le plus de revenus en 2024