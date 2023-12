PSG: 2% de batterie, le récit des dernières heures du transfert de Kolo-Muani

Le transfert de Randal Kolo-Muani de l’Eintracht Francfort au PSG s’est joué à un cheveu.

Le journal national allemand Bild a rapporté dans son édition ce jour, les dernières heures du transfert de l’attaquant Randal Kolo-Muani (25 ans), depuis son départ de l’Eintracht Frankfurt vers le Paris Saint-Germain. Alors que le PSG entre en contact avec le directeur sportif Markus Krösche juste après la clôture du marché allemand, ses collègues ne sont pas disponibles. Le vice-président, Philipp Reschke, est sur le retour du tirage au sort de la Conference League à l’aéroport de Nice, et le directeur financier, Oliver Frankenbach, prévoit une soirée télé chez lui dans le Taunus, le lendemain étant son anniversaire.

Des discussions jusqu’au dernier moment avec le PSG

Pendant ce temps, Nasser Al-Khelaifi, le patron du club parisien, tente à plusieurs reprises de contacter Hellmann, qui se trouvait dans un restaurant. Hellmann est ce soir-là au restaurant « Alter Haferkasten » à Neu-Isenburg, il ne lui reste que 2% de batterie sur son téléphone quand il parvient à négocier l’accord final pour le transfert de Kolo Muani, acceptant finalement une offre de 95 millions d’euros. La conclusion du marché est officialisée à la dernière minute avant la fermeture du marché français, et les détails finaux des primes seront discutés dans les jours suivants.

Al-Khelaifi reconnaissant envers la direction de l’Eintracht Francfort

Al-Khelaifi, reconnaissant pour les négociations, témoigne par téléphone et SMS après minuit. Hellmann soulignera plus tard l’importance des relations de confiance dans ce succès, affirmant que « cet accord n’aurait pas été possible pour l’Eintracht Frankfurt avec beaucoup d’autres clubs. » « Il est encore difficile de croire qu’un transfert de cette envergure ait pu être réalisé dans un laps de temps aussi restreint, sans une coopération sans faille entre les membres du conseil d’administration », concèdera-t-il après coup selon des propos rapportés par Bild.

Recruté librement depuis le FC Nantes une saison auparavant, Randal Kolo-Muani a finalement rapporté gros à l’Eintracht Francfort qui a bouclé tout à la fois, la meilleure cession de l’histoire du club allemand et sa plus grosse plus-value.