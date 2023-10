Les primes gagnées cette semaine par les Français européens

Un bilan contrasté cette semaine pour les clubs français engagés en coupes européennes.

Deux victoires, deux nuls et deux défaites, tel est le bilan de la semaine des six clubs français engagés dans les coupes européennes. La performance la plu s notable est à mettre au crédit du RC Lens qui a dominé chez lui, mardi (2-1), le club anglais d’Arsenal. Ce succès décroché dans le plus rémunérateur des trois formats que la Ligue des champions, vaut aux Nordistes d’ajouter 2,8 millions d’euros de primes à l’ensemble des bonus gagnés jusqu’ici.

RC Lens, TFC, OM et LOSC payés pour leur victoire ou match nul

Toulouse aussi s’est imposé sur sa pelouse du Stadium face aux Autrichiens de Linz. Un courte mais importante victoire en vue d’une possible qualification à la phase finale de la Ligue Europa qui rapporte aux Violets la somme de 630 000 euros. Les deux matchs nuls, de l’OM (2-2 face à Brighton) en Ligue Europa et du LOSC (0-0) à Klaksvík, en Ligue Europa Conférence rapportent également de l’argent aux deux formations tricolores : 210 000 euros pour Marseille en C3 et 166 000 euros à Lille, en C4.

Hors marketpool les clubs français cumulent 94,8 M€ soit 15,8 M€ à la moyenne

Au total, tel que nous l’avons calculé ci-dessous pour chaque club, les formations françaises cumulent 94,8 millions d’euros de primes de l’UEFA depuis l’entame de la compétition, à l’addition de la part commune à toutes les équipes, du classement au coefficient et des bonus à la performance. N’est pas pris dans ce calcul l’apport des droits de l’audiovisuel.

Total des primes gagnées par les clubs français en coupes d’Europe (hors droits TV)

1. Paris Saint-Germain = 49,1 M€

2. RC Lens = 21,6 M€

3. Olympique de Marseille = 7,3 M€

4. Stade Rennais = 6,5 M€

5. Toulouse FC = 5,9 M€

6. LOSC Lille = 4,4 M€