La Ligue 1 est au quart mais Chat GPT a déjà son idée sur l’issue du championnat.

Au premier quart de la saison 2024-2025 de Ligue 1, bien malin celui qui devinera l’issue finale du championnat de France de football. Pas même l’intelligence artificielle, aussi redoutable soit-elle, qui ne peut anticiper la glorieuse incertitude du sport (IA) et ses facteurs humains. Pour tout le reste en revanche, c’est-à-dire l’analyse scientifique du jeu et de ses acteurs, l’IA présente des avantages dans la projection.

L’intelligence artificielle anticipe l’issue du championnat

Nous nous sommes tournées vers ChatGPT, en lui donnant le classement du moment en Ligue 1. Puis en lui demandant d’anticiper au soir de la 34e journée, ce qui sera pour la plus populaire des IA sur le digital, l’issue finale du championnat. Pour chaque place et son club, elle y est allé de son argumentaire, pas toujours très étayé, parfois très succinct et forcément le rendu ne va pas plaire à tout le monde.

En ce cas mieux vaut se référer directement à sa conclusion, en forme d’avertissement et de nuance à la prophétie : « Ce classement tient compte des dynamiques actuelles, mais la saison est longue et de nombreux facteurs pourraient bouleverser ces prédictions ». A bon(s) entendeur(s)…

Prédiction du classement final de Ligue 1 2024-25 selon ChatGPT

Il est toujours difficile de prédire un classement final aussi tôt dans la saison, mais je vais essayer de faire une estimation réaliste en tenant compte des performances actuelles des équipes, de leur effectif, de leur dynamique et de la compétition dans la Ligue 1. Voici mon pronostic pour le classement final après la 34e journée :

1. Paris Saint-Germain (PSG)

Le PSG a l’un des meilleurs effectifs en Europe et reste le grand favori pour le titre, avec des joueurs de qualité. Leur profondeur de banc et leur régularité devraient leur permettre de terminer en tête.

2. AS Monaco

Monaco semble très solide cette saison, et si l’équipe parvient à maintenir sa forme actuelle, elle devrait finir dans le top 2. Leur jeu offensif est impressionnant, mais ils pourraient manquer de régularité sur la durée comparé au PSG.

3. Olympique de Marseille (OM)

L’OM a une bonne équipe cette saison, et bien que leur défense soit parfois friable, ils sont capables d’accrocher de gros résultats. Une place dans le top 3 paraît réaliste.

4. LOSC Lille

Lille est capable de belles performances et a une attaque dynamique. Ils devraient pouvoir rester dans la course pour les places européennes et finir dans le top 4.

5. OGC Nice

Nice a un bon début de saison, et bien qu’ils soient actuellement en milieu de tableau, ils ont un effectif capable de grimper dans le classement. Une place en Europa League est à leur portée.

6. Stade de Reims

Reims joue un football attractif et a montré une belle solidité. Ils devraient être en mesure de finir dans la première partie de tableau, potentiellement à la lutte pour une place européenne.

7. RC Lens

Bien que leur début de saison soit mitigé, Lens est une équipe qui a montré de la qualité la saison dernière. Ils pourraient retrouver leur forme et s’installer dans la première moitié du classement.

8. Rennes

Le Stade Rennais a un bon effectif, mais leur irrégularité pourrait les empêcher de viser plus haut que le milieu du tableau. Toutefois, ils restent une équipe dangereuse.

9. Strasbourg

Strasbourg est solide cette saison et pourrait s’installer dans le ventre mou du classement, grâce à une bonne défense et un collectif bien huilé.

10. Lyon

Malgré un début de saison compliqué, Lyon a les ressources pour rebondir. Cependant, le manque de régularité et la pression sur les épaules de l’équipe pourraient limiter leurs ambitions à une place en milieu de tableau.

11. FC Nantes

Nantes réalise un début de saison correct et pourrait se maintenir à ce niveau tout au long de la saison, sans trop de difficultés mais sans non plus briller.

12. Montpellier

Bien qu’actuellement en difficulté, Montpellier a assez d’expérience pour éviter la relégation et se maintenir dans le ventre mou du classement.

13. Toulouse FC

Toulouse a montré qu’elle pouvait accrocher des résultats malgré des hauts et des bas. Une place juste au-dessus de la zone de relégation paraît probable.

14. Stade Brestois

Brest lutte souvent pour se maintenir, et cette saison pourrait ne pas faire exception. Ils pourraient éviter de justesse la relégation directe.

15. Le Havre

Le Havre pourrait connaître des difficultés à s’adapter à cette saison de Ligue 1, mais les Normands devraient être capables de se maintenir en se battant jusqu’à la fin.

16. Auxerre

Auxerre a un effectif limité et pourrait connaître une saison difficile. Toutefois, ils pourraient éviter la relégation directe en finissant dans les places de barrage.

17. Angers

Angers a commencé très difficilement, et s’ils ne parviennent pas à redresser la barre, la relégation semble inévitable. Je les vois terminer parmi les derniers.

18. Saint-Étienne

Saint-Étienne est en pleine crise, et même s’ils essaient de se ressaisir, ils semblent destinés à une saison très compliquée. La relégation pourrait être inévitable.

Résumé du classement final estimé :

Paris Saint-Germain

Monaco

Marseille

Lille

Nice

Reims

Lens

Rennes

Strasbourg

Lyon

Nantes

Montpellier

Toulouse

Brest

Le Havre

Auxerre

Angers

Saint-Étienne

Ce classement tient compte des dynamiques actuelles, mais la saison est longue et de nombreux facteurs pourraient bouleverser ces prédictions.