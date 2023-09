Moto GP 2023: Une folie que le dernier bolide d’Aleix Espargaro

Quand il n’est pas sur sa moto, Aleix Espargaro aime rouler au volant de sa Porsche 911 GT3 RS.

Aleix Espargaro, le pilote de MotoGP, est connu pour sa passion pour les voitures de sport de luxe, et il a ajouté au début de cet été, une nouvelle perle rare à sa collection. C’est une Porsche 911 GT3 RS de dernière génération que l’Espagnol a dévoilé sur ses réseaux sociaux et qu’il éprouve depuis, tel qu’il a été aperçu sur les routes de la capitale, Madrid.

Aleix Espargaro est l’heureux propriétaire d’une Porsche 911 GT3 RS

Sa Porsche est d’une couleur gris arctique avec le pack Weissach, qui comprend notamment un capot en fibre de carbone et des jantes en magnésium forgé doré. L’intérieur de la voiture est tout aussi impressionnant, avec des ceintures jaunes et d’autres éléments décoratifs assortis. Cette configuration radicale a fait grimper le prix d’origine de la voiture, qui était de 289 000 euros, à plus de 350 000 euros. Cependant, pour les amateurs de vitesse et de performances, cette Porsche 911 GT3 RS en vaut certainement la peine.

Un bolide de course à la hauteur du pilote MotoGP 2023

La Porsche 911 GT3 RS (992) est une véritable bête de course, propulsée par un moteur six cylindres de 4,0 litres qui génère une puissance de 525 chevaux. Elle peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 312 km/h. Porsche a qualifié cette voiture de « plus radicale qu’une voiture de course » en raison de ses caractéristiques de pointe, notamment en matière d’aérodynamisme

Près de 2 M€ la saison 2023 pour le pilote Aprilia

Si l’on jette un coup d’œil aux réseaux sociaux d’Espargaro, il est évident qu’il a une passion pour les voitures de sport, en particulier les Porsche. Il a récemment possédé un Porsche 718 Cayman GT4 RS et un Porsche 911 GT3, entre autres. Cette dernière acquisition de la Porsche 911 GT3 RS place Espargaro parmi les heureux propriétaires de l’une des 50 unités disponibles en Espagne et au Portugal. Aleix, l’aîné des frères Espargaro, est un pilote de l’écurie Aprilia qui gagne près de 2 millions d’euros de salaire, cette saison 2023.