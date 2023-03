MotoGP 2023: Les salaires des pilotes du MotoGP 2023

Fabio Quartararo devant Marc Marquez, sur la grille des salaires du MotoGP 2023, c’est l’inverse ; l’Espagnol devance le Français.

Quatre mois qu’ils rongent leur frein depuis le terme du précédent exercice, marqué par la victoire au finish de l’Italien Francesco Bagnaia sur Ducati, devant le pilote français tenant du titre, Fabio Quartararo, sur sa Yamaha. Les compteurs sont cette fois remis à zéro, à l’ouverture de la saison MotoGP 2023, qui place les meilleurs sur le grille des salaires des pilotes en compétition.

Les trois derniers champion du monde MotoGP à égalité sur les salaires

Le champion Bagnaia et son dauphin Quartararo se placent deuxième et quatrième, avec l’Espagnol Joan Mir à leur niveau. C’est-à-dire rien de moins que les trois derniers champions du monde de la spécialité. Et devant, avec un contrat à neuf chiffres, le plus titrés d’entre tous sur la grille, que l’Espagnol Marc Marquez de retour, du moins peut-on l’espérer pour le spectacle, à son meilleur niveau, au guidon de sa Honda.

Quartararo et Zarco pour faire briller les Français sur le MotoGP 2023

Une autre fois prolongé par l’écurie Pramac qu’il a rejoint en 2021, l’autre pilote français, Johann Zarco est plus loin dans cette hiérarchie, avec une saison MotoGP 2023 estimée à près de 2 millions d’euros brut pour lui. Les salaires des pilotes du championnat du monde élite de la moto sont des estimations annuelles pour chacun d’entre eux. C’est donné sans les clauses ou primes qui accompagnent les contrats de la majorité des duellistes. La saison 2023 débute ce week-end de mars à Portimao, au Portugal, pour s’achever le 26 novembre, par le Grand-Prix de Valence, en Espagne.

Les salaires des pilotes au départ de la saison MotoGP 2023

Pilote Ecurie Salaire en 2023 Marc Marquez Honda 12 500 000 € Fabio Quartararo Yamaha 6 000 000 € Joan Mir Honda 6 000 000 € Francesco Bagnaia Ducati 5 000 000 € Pol Espargaro Tech3 3 500 000 € Alex Rins Honda 3 000 000 €