Carlos Alcaraz et sa voiture, en quoi roule-t-il ?

Un BMW iX dans le garage de Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz est au sommet de sa forme. Après sa victoire à Roland-Garros face à Alexander Zverev, il cumule désormais trois titres du Grand Chelem à seulement 21 ans. Sa carrière ascensionnelle lui a permis de signer de nombreux partenariats avec des marques prestigieuses, dont BMW.

Le vainqueur de Roland-Garros 2024 roule pour son sponsor

Depuis l’été dernier, Carlos Alcaraz est ambassadeur de BMW et profite d’un véhicule que peu de jeunes de son âge peuvent s’offrir : un BMW iX1. Il s’agit d’un SUV électrique, un choix que le joueur a fait « pour des raisons de durabilité ». Le BMW iX1 d’Alcaraz est un SUV aux dimensions considérables, avec une longueur de 4,5 mètres et un coffre de 490 litres. Il dispose de deux moteurs électriques qui développent une puissance totale allant jusqu’à 313 chevaux selon la configuration. Son accélération de 0 à 100 km/h est de 5,7 secondes.

De l’électrique pour les déplacements de Carlos Alcaraz

Le BMW d’Alcaraz est équipé d’une batterie de 64,7 kWh qui lui offre une autonomie maximale de 440 kilomètres. Le jeune homme a d’ailleurs confié dans une interview avoir un chargeur installé chez lui, ce qui lui permet de recharger son véhicule sans problème. Le prix de l’automobile débute à 49 100 euros pour la version d’entrée de gamme avec 204 chevaux et traction avant. La version eDrive20, avec traction intégrale et la motorisation la plus puissante de 313 chevaux, est quant à elle disponible à partir de 56 600 euros. A ces tarifs, il faut bien sûr ajouter le coût de la finition choisie et des options.