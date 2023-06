Carlos Alcaraz: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Carlos Alcaraz a vraiment tout pour plaire. Au public et par effet de ricochet, aux sponsors du tennis.

Pas encore vingt ans mais déjà tout des plus grands : le talent, le physique, le charisme et la première place mondiale de la planète tennis. Carlos Alcaraz n’est qu’au commencement de sa carrière de joueur professionnel, mais il a déjà avec lui, un grand nombre de marques pour le suivre. Et ça n’est qu’un début.

Nike et Babolat sponsors fidèles de Carlos Alcaraz

Deux en particuliers, lui sont fidèles depuis des années : Nike qui l’habille et lui fournit ses chaussures sur les courts, et Babolat, qui l’a repéré à l’âge de l’enfance et lui fournit depuis, raquettes, sacs et cordages. Depuis cette double association, l’Espagnol a accueilli d’autres marques à lui. Notamment l’horloger suisse Rolex, particulièrement visible dans le monde du tennis. Depuis le retrait de Federer pour autre ambassadeur du groupe, Alcaraz a pris le relai.

Rolex, BMW ou ElPozo l’ont rejoint en 2022

Comme son compatriote et modèle, Rafael Nadal, le natif d’El Palmar compte autour de lui un constructeur auto, partenaire mobilité. Son aîné roule pour Kia, Alcaraz pour BMW. Il a signé en juillet 2022 avec le groupe allemand. Un mois plus tôt, il rejoignait encore ElPozo, marque alimentaire (chorizo, mortadelle, jambon…), dont le siège est basé à Murcie, la région d’origine du jeune homme.

Plus jeune joueur à plus de 10 M$ gagnés en carrière

Ce n’est encore qu’un début, mais ses sponsors rapportent à Carlos Alcaraz l’équivalent de 5 millions d’euros annuels. qui complètent les primes gagnées sur le circuit de l’ATP, toute l’année. En 2022, il a bouclé l’année à plus de 10 millions de dollars gagnés en carrière. Il est le plus jeune joueur de l’histoire à avoir réussi pareille performance.