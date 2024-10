Les équipes les plus chères de la NBA cette saison 2024-2025

De 3 à près de 9 milliards de dollars, la valorisation des franchises de la NBA, cette saison 2024-2025.

Toujours riche et clinquante la NBA qui, cette saison 2024-2025, atteint une valorisation moyenne de ses franchises de 4,4 milliards de dollars (4,05 milliards d’euros), soit une hausse de 15% sur un an. Cette croissance spectaculaire s’appuie sur une saison 2023-2024 record, générant 13 milliards de dollars de revenus pour la ligue.

Droits TV et recette des nouvelles enceintes expliquent l’explosion monétaire de la NBA

Trois franchises dominent désormais ce classement signé du magazine Forbes, avec des valorisations dépassant les 7 milliards de dollars : les Golden State Warriors (8,8 milliards), les New York Knicks (7,5 milliards) et les Los Angeles Lakers (7,1 milliards). Un niveau que seuls les New York Yankees en MLB et quatre franchises NFL, menées par les Dallas Cowboys (10,1 milliards), atteignent dans le sport professionnel mondial.

Cette croissance exceptionnelle s’explique notamment par la signature de nouveaux accords médias. Le contrat conclu avec ABC/ESPN, NBC/Peacock et Amazon Prime Video, estimé à 76 milliards de dollars sur 11 ans, représente une moyenne annuelle de 6,9 milliards de dollars, soit près du triple des accords précédents.

Même la franchise la plus modeste atteint les 3 milliards de dollars de valorisation

Le marché reste particulièrement dynamique, comme en témoigne l’impact des nouvelles enceintes sur les revenus. Les Warriors, par exemple, ont vu leurs revenus locaux passer de 440 millions à plus de 700 millions de dollars annuels depuis leur déménagement au Chase Center de San Francisco. Cette tendance devrait se poursuivre avec plusieurs projets d’arènes en cours, notamment à Toronto, Oklahoma City et Washington.

Dans ce contexte de forte croissance, même la franchise la moins valorisée, les Memphis Grizzlies, est estimée à 3 milliards de dollars, illustrant la solidité économique globale de la ligue.

Les équipes les plus chères de la NBA cette saison 2024-2025

Golden State Warriors = 8,1 milliards €

New York Knicks = 6,9 milliards €

Los Angeles Lakers = 6,5 milliards €

Boston Celtics = 5,5 milliards €

Los Angeles Clippers = 5,1 milliards €

Chicago Bulls = 4,6 milliards €

Houston Rockets = 4,5 milliards €

Brooklyn Nets = 4,4 milliards €

Dallas Mavericks = 4,3 milliards €

Philadelphia 76ers = 4,2 milliards €

Toronto Raptors = 4 milliards €

Phoenix Suns = 4 milliards €

Miami Heat = 3,9 milliards €

Washington Wizards = 3,8 milliards €

Milwaukee Bucks = 3,7 milliards €

Cleveland Cavaliers = 3,6 milliards €

Denver Nuggets = 3,6 milliards €

San Antonio Spurs = 3,5 milliards €

Atlanta Hawks = 3,5 milliards €

Sacramento Kings = 3,4 milliards €

Oklahoma City Thunder = 3,4 milliards €

Indiana Pacers = 3,3 milliards €

Utah Jazz = 3,3 milliards €

Portland Trail Blazers = 3,2 milliards €

Detroit Pistons = 3,1 milliards €

Charlotte Hornets = 3 milliards €

Orlando Magic = 2,9 milliards €

Minnesota Timberwolves = 2,9 milliards €

New Orleans Pelicans = 2,8 milliards €

Memphis Grizzlies = 2,8 milliards €