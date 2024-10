RC Lens – LOSC. Le scénario du derby selon les bookmakers

Jour de derby à Bollaert entre le RC Lens et le voisin LOSC Lille.

Pour ce 124e derby du Nord RC Lens – LOSC, qui s’annonce bouillant à Bollaert-Delelis, les bookmakers voient les Sang et Or légèrement favoris. Cinquièmes au classement et à égalité de points avec leur rival lillois (4e), les Lensois sont cotés à 2,1 contre 3,5 pour une victoire du LOSC, le match nul étant proposé à 3,25.

Dans le détail des scores, les opérateurs anticipent une rencontre serrée avec peu de buts. Le 1-0 en faveur des locaux apparaît comme le score le plus probable (cote de 6), suivi du match nul 1-1 (5,5). Une victoire lensoise 2-1 complète le podium des scénarios les plus plausibles avec une cote de 6,9.

Sur sa pelouse, le RC Lens est le favori face au LOSC

Côté buteurs, c’est le duel des attaquants qui retient l’attention. Jonathan David, le serial buteur lillois, est donné favori pour trouver le chemin des filets (cote de 2,9), talonné de près par le Lensois Wesley Saïd (2,95). Le polyvalent Florian Sotoca est lui aussi bien placé dans cette hiérarchie avec une cote 3,4. L’Uruguayen Martin Satriano l’est également chez plusieurs opérateurs, mais il s’est blessé gravement à un genou compromettant même le reste de sa saison.

Les scores fleuves semblent exclus selon les bookmakers : un match à 5 buts ou plus est coté à plus de 200 contre un, témoignant du caractère habituellement tactique et disputé des derbys du Nord. Une victoire 3-0 ou 4-0 des Lensois est proposée respectivement à 14 et 34, tandis qu’un succès lillois sur ces mêmes scores grimpe à 26 et 81. Les statistiques penchent d’ailleurs en faveur d’un match serré : en 98 oppositions disputées dans le cadre du championnat, 33 se sont soldées par un match nul, dont le dernier derby à Bollaert (1-1).