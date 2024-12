Peter Bosz, Farioli, Van Persie… Les salaires des coachs de l’Eredivisie 2024-25

Peter Bosz est le coach le mieux payé de la saison 2024-2025 d’Eredivisie.

Deux anciens techniciens du championnat de Ligue 1 en France, officient cette saison 2024-2025 sur des bancs de clubs de l’Eredivisie aux Pays-Bas. Et les deux dominent le classement des coachs les mieux payés.

Peter Bosz devant Farioli, la Ligue 1 en force aux Pays-Bas

A savoir que l’ancien de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz, devenu l’architecte du succès du PSV Eindhoven, conserve sa position de coach le mieux payé du championnat néerlandais avec un salaire annuel de 5,3 millions d’euros, auquel s’ajoutent des bonus liés aux performances en Ligue des Champions et aux titres nationaux.

Dans son sillage, Francesco Farioli, qui a pris les rênes de l’Ajax Amsterdam, en devenant le deuxième entraîneur le mieux rémunéré avec 4,5 millions d’euros annuels. C’est une progression sur le million d’euros brut qu’il gagnait précédemment avec l’OGC Nice, mais le challenge amstellodamois augmente son niveau de pression avec un club ambitieux, à l’héritage sportif très fort et en reconstruction ces dernières saisons.

Van Persie fait ses débuts avec Heerenveen

Le podium est complété par Brian Priske, dont la fonction au Feyenoord Rotterdam s’accompagne d’un contrat de 3 millions d’euros par an. Un investissement significatif pour le club qui entend défendre son statut parmi l’élite du football néerlandais. À noter également la présence de figures emblématiques comme Robin van Persie, qui fait ses premiers pas d’entraîneur au SC Heerenveen avec une rémunération plus modeste de 700 000 euros annuels. Une transition intéressante pour l’ancien attaquant international.

Le fossé salarial reste important au sein du championnat : tandis que certains techniciens comme Maarten Martens (AZ Alkmaar, 2M€) ou Joseph Oosting (FC Twente, 2M€) bénéficient de contrats confortables, d’autres doivent se contenter de rémunérations plus modestes, à l’image de Carl Hoefkens (NAC Breda) qui perçoit 200 000 euros par an. Cette disparité reflète les écarts économiques qui existent entre les clubs historiques du championnat et les formations plus modestes.

Les salaires des coachs de l’Eredivisie 2024-2025

Peter Bosz (PSV Eindhoven) = 5,3 M€

Francesco Farioli (AFC Ajax) = 4,5 M€

Brian Priske (Feyenoord) = 3 M€

Maarten Martens (AZ Alkmaar) = 2 M€

Joseph Oosting (FC Twente) = 2 M€

Ron Jans (FC Utrecht) = 1,2 M€

Jeroen Rijsdijk (Sparta Rotterdam) = 0,8 M€

Robin van Persie (SC Heerenveen) = 0,7 M€

Rogier Meijer (NEC Nijmegen) = 0,65 M€

Danny Buijs (Fortuna Sittard) = 0,475 M€

Paul Simonis (Go Ahead Eagles) = 0,4 M€

Dick Lukkien (FC Groningen) = 0,35 M€

Johnny Jansen (PEC Zwolle) = 0,35 M€

Erwin van de Looi (Heracles Almelo) = 0,3 M€

Henk Fraser (RKC Waalwijk) = 0,3 M€

Peter Maes (Willem II Tilburg) = 0,3 M€

Hedwiges Maduro (Almere City) = 0,25 M€

Carl Hoefkens (NAC Breda) = 0,2 M€