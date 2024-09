Pernod Ricard rentre au capital de la marque de Lewis Hamilton

La marque Almave confondée par Lewis Hamilton compte désormais Pernod Ricard dans son actionnariat. – @Pernod Ricard

Décidément sur tous les fronts le groupe Pernod Ricard. Car en plus d’être devenu ce lundi un partenaire mondial du PSG pour quatre ans, dans le monde du sport toujours, le groupe spécialiste des vins et spiritueux est entré dans l’actionnariat en minoritaire de la marque Almave, cofondée par le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton (en association avec l’incubateur de spiritueux mexicain Casa Lumbre et le cabinet de conseil Copper).

Du PSG à Lewis Hamilton, Pernod Ricard fait l’actualité

Almave est un spiritueux sans alcool distillé à partir d’agave bleu, qui incarne la volonté du champion du monde britannique de créer une alternative sans alcool à la tequila, en respectant les méthodes traditionnelles de production mexicaines. La marque propose deux versions distinctes : Almave Blanco, au profil fruité et végétal, parfait pour les cocktails, et Almave Ámbar, aux arômes riches d’agave cuit, de caramel et de vanille, qui peut être dégusté sec ou en cocktail.

« Lorsque j’ai décidé de me lancer dans ce projet, il était important pour moi de m’associer à des partenaires qui m’aideraient, sans compromis, à donner vie à mon ambition », détaille Lewis Hamilton. « Nous y sommes parvenus, tant par la qualité que par le goût, grâce aux meilleurs ingrédients et aux techniques traditionnelles mexicaines. Je suis fier de ce que nous avons accompli avec Casa Lumbre en si peu de temps et ravi que Pernod Ricard s’associe aujourd’hui à Almave pour soutenir son développement et le faire connaître aux amateurs du monde entier. »

« Avec Almave, Lewis Hamilton et Casa Lumbre ont conçu un produit tout à fait exceptionnel en termes de qualité, de goût et de positionnement », de réjouit pour sa part le PDG de Pernod Ricard, Alexandre Ricard. « L’agave est une catégorie très prisée à travers le monde. Cette déclinaison sans alcool, qui rend pleinement hommage à l’artisanat et au savoir-faire de la distillation traditionnelle, est un apport des plus précieux à notre portefeuille premium. Je suis très heureux que Pernod Ricard puisse accompagner le développement d’Almave pour que la marque puisse atteindre tout son potentiel. »

L’expertise d’un géant du secteur pour développer la jeune marque Almave

Pour Pernod Ricard, cette alliance offre l’opportunité d’enrichir son portefeuille de spiritueux premium à base d’agave, tout en apportant à Almave son expertise en matière de développement de marques et son réseau de distribution international.