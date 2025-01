Paul Pogba en guest de la Pegasus 2025

Pay Pogba, mais aussi Mike Tyson, deux des guests invitées à la Pegasus 2025.

La Pegasus World Cup 2025 s’est offert un prestigieux duo. Dans les tribunes bondées de Gulfstream Park en Floride, l’événement hippique de ce début d’année a réservé une belle surprise aux 10 000 spectateurs présents. Le champion du monde 2018 Paul Pogba et la légende de la boxe Mike Tyson ont en effet animé de leur présence cette édition 2025 de la Pegasus World Cup.

Le « Kid de Brooklyn » s’est particulièrement illustré en donnant le traditionnel « Riders Up », signal de départ de la course principale. Une épreuve remportée par White Abarrio, monté par Irad Ortiz Jr, qui s’est adjugé le prestigieux trophée Baccarat d’une valeur de 47 000 dollars. Cette journée de fête a été marquée par un record d’affluence et une ambiance électrique assurée par les DJs Black Coffee et Diplo. La chanteuse country Dasha a également fait sensation en interprétant son tube « Austin » après une entrée remarquée à cheval.

L’une des plus gros événements hippiques de l’année et des mises records

Sur le plan sportif, la réunion a généré plus de 41,7 millions de dollars de paris sur l’ensemble du programme, dont 7 millions uniquement sur la course principale – soit une hausse de 5% par rapport à 2024. White Abarrio a dominé un plateau relevé de onze vainqueurs de courses de Groupe, s’imposant devant Spirit of St Louis, lauréat de l’épreuve sur gazon.

L’événement confirme son statut de rendez-vous mondain incontournable en ce début d’année, mêlant sport hippique de haut niveau et show à l’américaine, dans la plus pure tradition de la Floride.