OM – Strasbourg. Ce que sera le scénario du match selon les bookmakers

L’OM et Strasbourg concluent la 18e journée d eLigue 1.

Pour cette rencontre de la 18e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille (2e) et le RC Strasbourg (10e), les bookmakers misent clairement sur une victoire olympienne. Avec une cote moyenne de victoire de 1,60, les Phocéens sont largement favoris face à des Strasbourgeois donnés vainqueurs à 5,35, le match nul étant proposé à 4,20.

Concernant le déroulé du match, les opérateurs anticipent un succès relativement maîtrisé de l’OM. Les scores les plus probables oscillent entre un 2-0 (cote de 6,90), un 2-1 (6,30) et un 1-0 (6,50). Les scénarios de large victoire marseillaise comme un 4-0 ou un 5-0 apparaissent plus improbables avec des cotes à 15,00 et 29,00 respectivement.

L’OM est clairement favori à domicile face au RCSA

Sans surprise, Mason Greenwood est le grand favori pour marquer, avec une cote de 2,20. L’attaquant marseillais devance son coéquipier Luis Henrique (2,55). Côté strasbourgeois, le danger devrait principalement venir d’Emanuel Emegha (3,90) et Sekou Mara (5,00), considérés comme les plus à même de tromper la défense de l’Olympique de Marseille.

Les scores fleuves ou les scénarios rocambolesques semblent écartés par les bookmakers, comme en témoignent les cotes très élevées pour les scores de type 4-4 (190,00) ou 5-5 (plus de 250,00 contre un en moyenne). Une victoire surprise du RC Strasbourg sur un score large apparaît également peu probable, un 0-3 étant par exemple coté à 60,00.