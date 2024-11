OM. Si De Zerbi partait, quel serait son prochain club selon les bookmakers ?

La « hype » est un peu retombée autour de Roberto De Zerbi, mais parce qu’à l’OM la patience n’est pas toujours une vertus. Difficile néanmoins d’imaginer le technicien de 45 ans abandonner sa mission, quelques semaines après l’avoir débuté.

Il a mis son départ publiquement dans la balance, vendredi soir, dans la foulée de la sévère défaite (1-3) de l’OM, à domicile, face au promu AJ Auxerre. « Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face », a dit un Roberto De Zerbi courroucé, en conférence de presse.

De Zerbi a mis son départ de l’OM en balance

S’il est clair que le technicien de 45 ans ne sera présentement pas débarqué pas sa direction, qu’un départ tiendrait donc à son propre chef, du côté du Royaume-Uni, le stratège italien jouit d’une solide réputation. Et les bookmakers nationaux, intéressés par toutes sortes de marchés, ont forcément coché son nom en plusieurs destinations possibles.

Manchester United en était une, solide, déjà au printemps dernier avec que De Zerbi ne préfère l’Olympique de Marseille. Et encore récemment, après l’éviction d’Erik Ten Hag et jusqu’à l’annonce de l’embauche de Ruben Amorim. Si ce n’est United, alors peut-être Manchester City. Evidemment pas pour la saison en cours, Pep Guardiola demeurant indéboulonnable du le banc des Citizens, mais l’Espagnol est dans sa dernière de contrat et le doute est encore très grand sur son avenir.

Jamais premier mais souvent cité, au Real Madrid, City ou Tottenham

En cas de départ, la piste la plus chaude du moment mène à Xabi Alonso (cote à 5 environ). Mais le coach de l’Olympique de Marseille est placé en outsider, à 12 contre un. Douze, c’est aussi peu ou prou sa cote au Real Madrid. Où, là aussi, Carlo Ancelotti n’est pas éternel. C’est encore et toujours Xabi Alonso qui a les préférences du moment, devant l’icône locale, Raul. Et là encore, De Zerbi est en position non loin, actuellement crédité – excusez du peu -, d’une même cote qu’un certain Zinedine Zidane, dont un troisième retour évoqué ça et là dans la presse, ne semble pas convaincre les opérateurs.

A ce stade de la saison, la meilleure option associée à De Zerbi est elle des Spurs de Tottenham où l’état de grâce autour du Grec, Ange Postecoglou, est en train de peu à peu s’estomper, après une première saison plutôt convaincante au club londonien. S’il est écarté, Graham Potter à 6 contre un est le mieux placé pour lui succéder. Potter, c’est celui que De Zerbi a remplacé à Brighton en 2022 et l’Italien est le deuxième choix des bookmakers à la cote de 8.