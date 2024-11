OM : Salaire, valorisation, les chiffres de Nicolo Fagioli sur le mercato

L’OM regarde vers la Juventus pour se renforcer en janvier.

Un Italien de plus à l’OM ? A part les Argentins Rulli et Balerdi qui ont tous deux la double nationalité, il n’y en a pas sur le rectangle vert. Mais le technicien sur le banc est transalpin et selon une information de la Gazzetta dello Sport, il a à la bonne, son compatriote du milieu de terrain, Nicolo Fagioli. Italien et international de surcroît.

Nicolo Fagioli et l’OM, intérêt réciproque

Nicolo Fagioli ne doit pas sa notoriété qu’à ses seules performances sportives. Lui colle désormais à la peau, la suspension de sept mois ordonnée à son encontre, dans le cadre d’une affaire de paris sportifs illicites. Sur le terrain, celui que la Juventus a formé et prolongé au coeur de sa suspension, a perdu de la confiance de son entraîneur. En mal de temps de jeu, écarté de la sélection nationale, il souhaiterait se relancer ailleurs. Ailleurs, comme à l’Olympique de Marseille, séduit selon la Gazzetta, par le projet de jeu de De Zerbi.

Sa mise à l’écart a fait fondre sa valorisation sur le marché des transferts. Il eut un temps où le milieu axial de 23 ans flirtait avec la quarantaine de millions d’euros. Il est aujourd’hui estimé de deux (20 M€ pour Transfermarkt) à près de cinq fois moins (8,2 M€ par l’algorithme de Football Transfers) sur ce mercato à venir. Le média sportif transalpin évoque la somme de 25 à 30 millions souhaitée par la Juve à son sujet, mais rappelle que Fagioli est un joueur formé au club et que toute indemnité sera de fait une plus-value.

Prolongé jusqu’en 2028 par la Juventus Turin

Il y a plusieurs années à compenser au contrat du joueur Depuis son extension il y a un an en novembre, il sous contrat avec la Vielle Dame jusqu’en 2028. Et cela, avec la contrepartie d’un salaire proche de 230 000 euros brut mensuels. Il n’y aurait à ce stade aucun contact entre les deux clubs, mais l’Olympique de Marseille aurait de l’avance sur le dossier. Notamment sur le PSG qui se serait aussi penché sur ce même profil de Fagioli, sans plus d’intérêt jusqu’ici.

