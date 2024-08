OM : Salaire, contrat, ce que Udinese propose à Alexis Sanchez pour le recruter

Finalement, Alexis Sanchez ne devrait pas revenir fouler la pelouse du Vélodrome, comme il y a été un temps pressenti. En tout cas pas sous le maillot de l’Olympique de Marseille cette saison, puisqu’après avoir flirté avec son ex en Ligue 1, c’est avec une autre de ses anciennes écuries que l’attaquant chilien devrait s’engager.

Il est en effet proche de rejoindre Udinese en Serie A, là où la carrière européenne du joueur aujourd’hui âgé de 35 ans, a commencé. C’était en 2006, Alexis Sanchez était alors tout juste majeur. Laissé libre contractuellement par l’Inter Milan, Udinese n’aura rien à payer en indemnité sur son transfert.

Contractuellement, selon les informations venues de nos voisins italiens, il devrait s’engager sur un an jusqu’en 2025, avec un option automatique pour la saison 2025-2026 suivante. Question salaire, celui que percevra Alexis Sanchez devrait approcher les 1,2 millions d’euros la saison, hors primes. Même si c’est ici exprimé en net avant impôts, c’est très loin des 5 millions d’euros annuels un temps évoqués, comme somme qu’aurait réclamé le Chilien à l’OM.

Alexis #Sanchez is getting closer to #Udinese as a free agent. Offered a contract until 2025 (€1,2M + bonuses) with an automatic renewal until 2026 upon reaching certain conditions. #transfers https://t.co/ysUSKCNKqg

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 6, 2024