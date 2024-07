OM: Salaire, clause, valorisation, les chiffres d’Ezequiel Fernández sur le mercato

Nouvelle piste évoquée ce jeudi par le spécialiste mercato, Fabrizio Romano, pour l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain argentin du Boca Juniors, Ezequiel Fernández. Le jeune homme de 21 ans a des envies d’ailleurs, selon le journaliste italien qui parle aussi d’un intérêt de Porto.

Ezequiel Fernández est différemment valorisé sur ce marché des transferts à 9 millions d’euros par Football Benchmark et 14 millions du côté de Transfermarkt. Mais le joueur, prolongé au mois de mars dernier jusqu’en 2028 par Boca, a aussi une clause libératoire dans son contrat. Avec l’extension de son bail elle aurait doublé, passant de 10 à 20 millions de dollars (18,5 millions d’euros).

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille have sent formal bid to Boca Juniors for midfielder Equi Fernández.

There’s still no answer from Boca as they already had turned down approaches from Porto earlier this summer.

21 year old midfielder, keen on the move. pic.twitter.com/VRqccAaKn6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2024