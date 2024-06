OM-PSG: Pourquoi le Classique tombe souvent à la rentrée ?

Les matchs entre le PSG et l’OM sont les premiers choisis par les diffuseurs.

Le premier aura lieu en J9, le 24 octobre 2024,à Marseille, à l’Orange Vélodrome. Le suivant en J26, le 15 mars 2025 au Parc des Princes. Les Classiques OM-PSG et PSG-OM sont des temps forts de la saison et des rencontres à judicieusement placer dans le calendrier en fonction de tous les intérêts : Ligue de football professionnel (LFP), clubs, spectateurs et diffuseurs.

1er Classique de la saison, OM-PSG est programmé en octobre

C’est la raison pour laquelle ce choc est bien souvent placé sur le calendrier sportif, au début de la saison. Directeur du département compétitions à la LFP, Benjamin Viard l’explique dans une vidéo dédiée à l’élaboration du calendrier de l’exercice 2024-2025 : « Les Marseille PSG et PSG Marseille ont toujours fait partie du top 10. Je dirai même qu’ils ont toujours été le top 2. Aujourd’hui on essaie de regarder ce qui habituellement plait au diffuseurs et ce qui est possible de faire dans le calendrier, avec des dates qui sont sans contrainte pour y positionner quelques très grosses affiches. »

« Les chocs opposants Marseille à Paris sont les premiers souhaités par les diffuseurs de la Ligue 1. Ce qui est important pour les diffuseurs d’avoir en début de saison, plutôt à la rentrée, quand tout le monde est bien installé chez lui et que les gens vont se réabonner, les plus grosses affiches. »

Quand l’OM ou le PSG se déplacent les clubs qui reçoivent font recette

« Par contre, poursuit Benjamin Viard, on a une règle qui est importante pour les clubs, c’est que comme Marseille et PSG sont vraiment les deux plus grosses affiches pour chaque club, chacun reçoit l’un à l’aller et l’autre au retour. Il n’y a aucun club qui reçoit les deux sur une seule phase, soit la phase aller, soit la phase retour. » Autrement dit par un exemple, si le promu Auxerre (ou Angers, ou Saint-Etienne…) reçoit Paris en phase aller, alors il recevra ensuite Marseille obligatoirement en phase retour. Et vice-versa. Quand le PSG ou l’OM se déplacent, les clubs visités réalisent le plus souvent leur meilleure affluence de la saison.