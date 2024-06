Les dates de toutes les plus belles affiches de la saison 2024-2025 de Ligue 1

La LFP a dévoilé le calendrier de la saison 2024-2025 de Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé ce vendredi le calendrier complet de la saison 2024-2025 de Ligue 1. Le championnat débutera le 16 août 2024 et s’achèvera le 17 mai 2025, avec une trêve hivernale du 14 décembre au 4 janvier.

Lyon-Monaco, premier gros choc de la saison de Ligue 1

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, le premier choc opposera Lyon à Monaco dès la 2ème journée. Le 31 août, les amateurs de football auront droit à un double spectacle avec Lille-PSG et Monaco-Lens. Le fameux « Classique » entre l’OM et le PSG est programmé pour le 26 octobre à Marseille, avec le match retour prévu le 15 mars à Paris.

Le retour des derbys entre l’OL et l’ASSE

Les derbys ne sont pas en reste, rendus plus excitants pour cet exercice, par le retour de l’ASSE dans l’élite. Lyon-Saint-Étienne sera le 9 novembre et le match retour le 19 avril. Les confrontations entre prétendants au titre sont également bien réparties tout au long de la saison, avec notamment PSG-Lyon le 14 décembre et le 22 février.

La fin de saison s’annonce palpitante avec les deux dernières journées en multiplex les 10 et 17 mai 2025. À noter que cette saison, pour la première fois depuis très longtemps, ne comportera aucune journée en semaine, offrant ainsi un rythme plus régulier aux équipes et aux supporters.

J2 : Olympique Lyonnais – AS Monaco, le week-end du 24 août 2024

J3 : LOSC Lille – Paris Saint-Germain et AS Monaco – RC Lens, le week-end du 31 août 2024

J5 : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, le week-end du 21 septembre 2024

J6 : RC Lens – OGC Nice et Paris Saint-Germain – Stade Rennais FC, le week-end du 28 septembre 2024

J8 : AS Monaco – LOSC Lille et Stade Brestois 29 – Stade Rennais FC, le week-end du 19 octobre 2024

J9 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, RC Lens – LOSC Lille et OGC Nice – AS Monaco, le week-end du 26 octobre 2024

J10 : Paris Saint-Germain – RC Lens et LOSC Lille – Olympique Lyonnais, le week-end du 2 novembre 2024

J11 : Olympique Lyonnais – AS Saint-Étienne et OGC Nice – LOSC Lille, le week-end du 9 novembre 2024

J12 : RC Lens – Olympique de Marseille, le week-end du 23 novembre 2024

J13 : Olympique de Marseille – AS Monaco et Olympique Lyonnais – OGC Nice, le week-end du 30 novembre 2024

J15 : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais et Olympique de Marseille – LOSC Lille, le week-end du 14 décembre 2024

J16 : AS Monaco – Paris Saint-Germain, le week-end du 4 janvier 2025

J20 : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais et Stade Brestois 29 – Paris Saint-Germain, le week-end du 1er février 2025

J21 : Paris Saint-Germain – AS Monaco, le week-end du 8 février 2025

J23 : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain et LOSC Lille – AS Monaco, le week-end du 22 février 2025

J26 : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille, le week-end du 15 mars 2025

J27 : LOSC Lille – RC Lens et AS Monaco – OGC Nice, le week-end du 29 mars 2025

J29 : AS Monaco – Olympique de Marseille, le week-end du 12 avril 2025

J30 : AS Saint-Étienne – Olympique Lyonnais, le week-end du 19 avril 2025

J33 : AS Monaco – Olympique Lyonnais, le week-end du 10 mai 2025