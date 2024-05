OM ou PSG lequel remplit le plus les stades adverses ?

Quand l’OM et le PSG se déplacent les stades font recettes.

Parce qu’ils ont les plus fortes affluences du football français et comptent sur le soutien d’une base de fans et communautaire supérieure au reste de leurs adversaires, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ne se déplacent jamais seuls (sauf quand les préfectures l’exigent) et bien souvent ils sont les deux clubs qui génèrent les deux plus grosses affluences du calendrier saisonnier.

Om et PSG sont les deux clubs les plus suivis du foot français

Reste à déterminer lequel de l’OM ou du PSG réunit le plus de monde dans les stades adverses quand ils voyagent. Pour y répondre, nous avons à Sportune repris tous les chiffres de présence dans les stades cette saison, en pointant ceux qui relèvent de l’une ou de l’autre des deux équipes rivales. Et le verdict est ?…

Onze pour Paris et cinq à l’avantage de Marseille

Une victoire du Paris Saint-Germain. Ici sans partage, puisque dans plus d’un stade sur deux, Paris a réuni plus de monde que Marseille. Plus exactement sur les seize enceintes visitées, onze ont été plus garnies quand Paris s’y est produit plutôt que Marseille. Et inversement cinq l’ont été à l’avantage de l’OM.

Evidemment que l’affirmation est à nuancer sous plusieurs formes, d’abord tel que nous le disions plus haut en fonction des arrêtes préfectoraux pris contre les supporters adverses, également fonction du calendrier et du moment choisi pour chaque match, ou encore de la qualité du jeu produit et du classement sportif des équipes.

Le résumé des affluences club par club est compilé ci-dessous.

Brest

Brest – Paris = 15 183 (10e journée)

Brest – Marseille = 13 800 (22e)

Clermont

Clermont – Paris = 10 757 (7e)

Clermont – Marseille = 10 583 (24e)

Le Havre

Le Havre – Paris = 23 718 (14e)

Le Havre – Marseille = 24 050 (33e)

Lens

Lens – Marseille = 38 223 (12e)

Lens – Paris = 38 200 (18e)

Lille

Lille – Paris = 47 993 (16e)

Lille – Marseille = 46 864 (28e)

Lorient

Lorient – Marseille = 15 848 (15e)

Lorient – Paris = 16 738 (29e)

Lyon

Lyon – Paris = 51 657 (5e)

Lyon – Marseille = 46 380 (20e)

Metz

Metz – Marseille = 26 661 (2e)

Metz – Paris-SG = 28 455 (33e)

Monaco

Monaco – Marseille = 10 200 (7e)

Monaco – Paris = 14 000 (24e)

Montpellier

Montpellier – Marseille = 18 565 (17e)

Montpellier – Paris = 19 202 (26e)

Nantes

Nantes – Marseille = 34 600 (4e)

Nantes – Paris = 34 038 (22e)

Nice

Nice – Marseille = 31 423 (9e)

Nice – Paris = 33 818 (32e)

Reims

Reims – Paris = 20 500 (12e)

Reims – Marseille = 19 020 (32e)

Rennes

Rennes – Paris = 27 734 (8e)

Rennes – Marseille = 28 610 (26e)

Strasbourg

Strasbourg – Marseille = 25 443 (13e)

Strasbourg – Paris = 25 834 (20e)

Toulouse

Toulouse – Paris = 27 332 (2e)

Toulouse – Marseille = 30 119 (30e)