OM-PSG n°1, top 11 des plus grandes rivalités européennes selon les Français

Les confrontations entre le PSG et l’OM sont celles que les Français préfèrent sur d’autres en Europe.

Le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (programmé ce dimanche soir au Vélodrome de Marseille, en Ligue 1), domine largement le classement des plus grandes rivalités du football européen aux yeux des Français, selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL.

67% des Français plébiscitent l’OM et le PSG

Cette confrontation hexagonale devance même le prestigieux « Clasico » espagnol opposant le Real Madrid au FC Barcelone. Le sondage, réalisé auprès d’un échantillon représentatif de la population française, révèle que 67% des personnes interrogées considèrent l’affrontement OM-PSG comme la plus grande rivalité du football européen. Un chiffre qui monte à 68% chez les amateurs de football, confirmant la dimension particulière de ce « Classique » à la française.

Il est toutefois important de noter que le résultat découle d’un choix de matchs proposés et non d’un sondage ouvert qui aurait sûrement inclus plus de derbies français, à l’instar de celui entre l’OL et l’ASSE ou du RC Lens et du LOSC qui se dispute ce samedi, pour ce dernier.

Un week-end de derbies en France et Navarre

En deuxième position, le duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid recueille 39% des suffrages dans la population générale, et grimpe à 55% chez les passionnés du ballon rond. Le podium est complété par l’affiche anglaise Manchester United-Liverpool (21%).

Fait notable, les derbies italiens et madrilènes suivent de près. Le Milan AC face à l’Inter (19%) et l’Atletico Madrid contre le Real (18%) complètent le top 5. Des confrontations mythiques comme le « Old Firm » écossais entre le Celtic et les Rangers Glasgow (6%) ou le derby de la capitale italienne Lazio-AS Rome (7%) figurent en bas du classement.

Top 11 des plus grandes rivalités européennes selon les Français

PSG – OM (67%)

Barcelone – Real Madrid (39%)

Manchester United – Liverpool (21%)

Milan AC – Inter Milan (19%)

Atletico Madrid – Real Madrid (18%)

Bayern Munich – Borussia Dortmund (10%)

Arsenal – Tottenham (9%)

Lazio Rome – AS Rome (7%)

Fenerbahçe – Galatasaray (7%)

Celtic Glasgow – Rangers Glasgow (6%)

Benfica – FC Porto (5%)