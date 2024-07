OM : L’OM rempile avec le label de Jul et prépare une collection inédite

Jul et l’OM, la belle histoire se poursuit.

L’Olympique de Marseille et le label D’Or et de Platine, fondé par le rappeur marseillais Jul, viennent d’annoncer la reconduction de leur partenariat pour la saison 2024-2025. Ce renouvellement marque la troisième année consécutive de collaboration entre ces deux symboles de la cité phocéenne et la rencontre de l’univers du sport et de la musique.

Le label de Jul garde sa place sur le maillot de l’OM

« Je suis fier de continuer ce partenariat avec mon club de cœur et j’espère que cela pourra donner de l’espoir à la jeunesse marseillaise ! C’est un rêve pour moi de voir ma marque D’Or et de Platine sur le maillot de l’OM », s’enthousiasme Jul à l’évocation de cette extension.

« Nous sommes heureux de renouveler cette collaboration, unique en son genre, avec une icône marseillaise qui prouve à quel point l’OM est attaché à l’identité de Marseille », poursuit le président de l’OM, Pablo Longoria. « Le soutien de JuL à travers son label nous permet ainsi de consolider le lien qui nous unit à notre communauté et de continuer d’affirmer notre enracinement territorial. »

Bientôt la sortie d’une collection capsule entre les deux marques

Le logo D&P continuera d’orner les maillots des équipes professionnelles masculine et féminine. Au-delà de la visibilité sur les tenues, ce partenariat s’inscrit dans une démarche plus large de soutien à la communauté locale. Jul, par le biais de son label, poursuivra son implication dans le programme « Treizième Homme » de l’OM, visant à soutenir divers projets structurants sur le territoire marseillais.

Les deux entités prévoient de renforcer leurs initiatives conjointes en faveur de la jeunesse marseillaise, à l’image de la récente réhabilitation du stade Julien Baudon. Pour marquer cette prolongation, une collection inédite de produits OM x D&P sera bientôt disponible, et les fans pourront également assister à un concert de Jul au Vélodrome en fin de saison.