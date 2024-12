OM. Le troll acide de Neal Maupay contre son propre employeur

Neal Maupay, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a frappé fort sur les réseaux sociaux après la défaite d’Everton face à Nottingham Forest (0-2). « Chaque fois que je passe une mauvaise journée, je regarde le score d’Everton et je souris », a lancé le joueur sur X, dans un message qui a rapidement fait le buzz avec plus de 100 000 « j’aime ».

Les Toffees sont pourtant ceux qui l’emploient, car l’attaquant de 28 ans n’est à l’Olympique de Marseille que sous la forme d’un prêt d’un an, certes assorti d’une option d’achat annoncée obligatoire. Mieux vaudra pour lui qu’elle soit levée. Car en plus l’attaquant français, passé maître dans l’art de chambrer sur les réseaux sociaux, n’en est pas à son coup d’essai avec l’autre club de Liverpool. Déjà lors de son départ d’Everton l’été dernier, il avait marqué les esprits en publiant un extrait des « Evadés », illustrant sa libération.

Whenever I’m having a bad day I just check the Everton score and smile 🙂

— Neal Maupay (@nealmaupay_) December 29, 2024