OM: Le business marseillais de l’ancien défenseur Hiroki Sakai

La générosité et l’amitié d’Hiroki Sakai avec les autres a conduit l’ancien latéral de l’OM a investir dans un restaurant marseillais.

A 34 ans, Hiroki Sakai n’en a pas encore fini avec le football, le défenseur international japonais évolue désormais en Nouvelle-Zélande, au club d’Auckland City. A 34 ans, Sakai n’en a pas non plus fini avec Marseille, une ville qu’il a fréquenté cinq ans, le temps de son passage à l’OM.

Hiroki Sakai a quitté l’OM mais il garde des intérêts à Marseille

Le magazine France Football dédie son dernier numéro au pays du Soleil Levant et aux joueurs qui l’ont quitté pour le championnat de France. Dans le passage dédié à Hiroki Sakai, il est rappelé l’altruisme du bonhomme à la fois dans le vestiaire phocéen qui ne l’a pas oublié, mais aussi en dehors, au soutient notamment de la vie locale.

C’est ainsi qu’à son arrivée sur les bords de la Méditerranée, il s’est pris d’intérêt pour le restaurant japonais, Tabi No Yume et de fil en aiguille, pour son gérant, le chef Ippei Uemura. Ce dernier raconte que le latéral droit de métier est venu très vite dès ses premiers temps en Provence, déjeuner dans son établissement. Et de repas en repas, les deux hommes se sont noués d’amitié. Jusqu’à 2020 et la douloureuse période de la Covid pour le monde de la restauration.

Devenu un associé du restaurant Tabi No Yume

Ippei Uemura raconte à France Football : « Quand on a connu des problèmes de financement, Hiroki est venu et a mis son argent pour nous aider à continuer… ». Le temps de la crise, le restaurant a aussi largement soutenu le corps médical qu’il a nourri bénévolement. Depuis, Hiroki Sakai est devenu un associé du restaurant, dont il détiendrait un peu moins de 20% des parts. Désormais loin du coeur, mais jamais des yeux, l’ancien jovial défenseur de l’Olympique de Marseille.