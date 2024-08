OM : Combien vaut le 11 type de la saison 2024-25 sur le mercato ?

Pablo Longoria et ses équipes n’ont pas tergiversé sur ce mercato de l’été, pour reconstruire un effectif à la hauteur des ambitions de l’OM

L’Olympique de Marseille a tout effacé pour repartir d’une feuille blanche. Au sortir d’une saison vilaine, marquée par le départ soudain et précipité de Marcelino, la succession sur le banc des techniciens sans parvenir à enrayer une spirale de résultats négatifs… Plus une brouille consommée entre quelques irréductibles supporters avides d’influence et la direction en place, mieux valait tout reconstruire de A à Z.

Un effectif de l’OM reconstruit de A à Z

Pablo Longoria l’a bien compris et s’est exécuté. Manu militari, il s’est adjoint les services de De Zerbi, l’un des stratèges les plus courtisés, avant d’oeuvrer derrière sur son terrain de jeu favori : le marché des transferts. Passons le sujet épineux de Mason Greenwood, puisque l’arrivée de l’ailier anglais est désormais actée, malgré la réputation au mieux sulfureuse qu’il traîne derrière lui.

Mason Greenwood bankable mais plus trop

Greenwood est l’un des joueurs les plus bankable de ce nouvel assemblage phocéen et il le deviendra peut-être seul dans le futur, s’il fait parler ses pieds et son talent autrement que ses poings. Il en a coûté moins d’une trentaine de millions d’euros à l’OM pour recruter un joueur qui flirtait quelques années en arrière avec les 100 millions d’euros.

Højbjerg dans la moyenne du 11 type

C’est-à-dire plus que n’importe quel autre joueur du club dans son histoire. Au départ de cette saison 2024-2025, le 11 type de l’OM que celui annoncé dans les colonnes de L’Equipe est valorisé à 141 millions d’euros au cumul. Soit une moyenne par joueur à près de 13 millions d’euros, comme autant que n’en vaut la recrue danoise Pierre-Emile Højbjerg, qui a une option d’achat de ce montant dans son transfert noué avec le club de Tottenham.

Combien vaut le 11 type de la saison 2024-25 de l’OM sur le mercato ?

Gerónimo Rulli = 4 M€

Amir Murillo = 4 M€

Leonardo Balerdi = 15 M€

Lilian Brassier = 11 M€

Quentin Merlin = 10 M€

Pierre-Emile Højbjerg = 13 M€

Geoffrey Kondogbia = 10 M€

Mason Greenwood = 26 M€

Amine Harit = 12 M€

Luis Enrique = 8 M€

Elye Wahi = 28 M€