OM : Combien rapporte à Marseille le naming de l’Orange Vélodrome ?

Appelez-le Orange Vélodrome. Au moins jusqu’en 2026.

C’est la dernière ligne droite du partenariat commercial d’Orange pour la naming du Vélodrome, l’enceinte favorite des joueurs de l’Olympique de Marseille. Signé en 2016, le contrat de partenaire titre du stade l’est pour dix ans, à l’horizon de la fin de la saison prochaine. Si à ce stade rien ne permet de dire qu’il sera reconduit, il y a trois ans, l’opérateur français de télécommunication se disait satisfait des retombées pour la marque.

Orange est le partenaire titre du Vélodrome jusqu’en 2026

« Nous avons été approchés par beaucoup de stades et notre choix s’est porté sur l’OM et le Vélodrome. C’est un lien entre l’Afrique et l’Europe qui a du sens pour nos enjeux de marché. La reprise du naming est toujours compliquée y compris avec la presse locale, le Vélodrome a une identité extrêmement forte à Marseille, cela reste le nom historique du stade. Quand nous sommes propriétaires d’événements, sur des concerts par exemple, la reprise du nom est plus facile. Nous avons un showroom de plus de 600 m² pour développer du business en BtoB », commentait ainsi l’un de ses représentants en 2021.

L’OM n’est pas le propriétaire de son stade fétiche

Longtemps resté secret, le partenariat serait financièrement de l’ordre 2 millions d’euros, selon une étude de Football Benchmark que partage le média Marca. L’AFP évoquait il y a quelques années la somme de 2,45 millions d’euros brut annuels. Dans le football, c’est le sponsor titre le plus cher, mais il est presque trois fois moindre que celui du Groupama Stadium avec l’Olympique Lyonnais. Surtout, à la différence de l’OL qui a la propriété de son stade, il ne rapporte rien à l’Olympique de Marseille, qui est pourtant le club résident et celui qui en assure, à la fois la fréquentation et la notoriété. C’est la ville de Marseille qui le possède, dans le cadre d’un partenariat privé-public. L’OM en est seulement un locataire moyennant une rente annuelle estimée à 8 millions d’euros.