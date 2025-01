OM. Ce que le transfert de Wahi doit aussi rapporter au RC Lens

Un petit tour et puis s’en va déjà de Marseille, l’attaquant Elye Wahi.

La patience est une vertu qui n’existe pas ou plus dans le football moderne, mue par un besoin de résultats immédiat. Elye Wahi l’apprend à ses dépends. A seulement 22 ans, l’attaquant français débarque dans un quatrième club chez les professionnels et son premier en Allemagne. Il ne sera resté que six mois à l’Olympique de Marseille, sans convaincre ni le staff sportif, ni l’environnement du club dont les supporters.

Elye Wahi s’en est allé à l’Eintracht Francfort, presque comme il est venu. C’est-à-dire moyennant selon L’Equipe, une indemnité de 26 millions d’euros, des bonus à hauteur de 3 millions et un pourcentage sur une plus-value (12%). C’est peu ou prou à l’identique du deal négocié précédemment par l’Olympique de Marseille avec le RC Lens pour le transfert du joueur cet été.

Pas de plus-value à la revente mais une indemnité pour la formation

De plus-value, il n’y aura donc pas, alors qu’il était question pour le Racing de bénéficier de 15% à la revente du joueur. En cas de plus-value donc. Néanmoins, le club nordiste va recevoir sa part du transfert. Plus maigre il est vrai, sous la forme de la prime au mécanisme de solidarité, tel que prévu dans le dispositif de la FIFA. Elye Wahi n’est resté qu’une saison au RC Lens, mais il doit recevoir l’équivalent de 130 000 euros, sur un montant à 26 millions d’euros.

C’est le Montpellier HSC qui prétend à la plus grosse par, l’attaquant ayant fréquenté le club de La Paillade de 2018 en formation, à 2023 alors déjà professionnel. Doit revenir au MHSC l’équivalent de 650 000 euros. Enfin le SM Caen, où Wahy a débuté sa formation dans la tranche d’âge prévue par la FIFA (à partir de 13 ans), pourra prétendre, si le montant du transfert vers l’Eintracht est celui annoncé, à 260 000 euros.