OM: Ça rapporte combien une demi-finale de la Ligue Europa ?

Une prime de 2,8 millions d’euros attend l’OM s’il élimine le Benfica en Ligue Europa.

Il reste un match pour en décider et pour inverser la tendance de l’aller au Portugal, où l’OM s’est incliné sur la pelouse du Benfica (1-2). Un match pour s’ouvrir les portes des demi-finales de la Ligue Europa, avec ce que cela comporte pour enjeu sportif. Et financier. Marseille en aurait bien besoin pour supporter le poids de ses investissements, dans une saison où le club visait initialement la plus lucrative Ligue des champions.

L’OM a gagné l’équivalent de la seule prime de participation à la C1

Jusqu’ici en effet, le parcours de l’Olympique de Marseille en C3, tous postes de recettes confondus tel que le prévoit le dispositif de l’UEFA rapporte l’équivalent tout pile de la seule prime de participation à la C1. Autrement dit, selon nos calculs à Sportune, 15,63 millions d’euros sur toute la campagne de la Ligue Europa contre… 15,64 millions d’euros le bonus de participation à la phase de groupes de la Ligue des champions.

Il reste une maximum de 11,4 millions d’euros à gagner en Ligue Europa

Autant dire que les 2,8 millions d’euros promis aux quatre derniers qualifiés en C3 ne seraient pas de trop pour les finances du club phocéen. A ce stade quasi terminal de la compétition, il reste un maximum de 11,4 millions d’euros à prendre, soit 2,8 millions pour la demi, plus 4,6 millions l’accession à la finale et encore 4 millions d’euros au vainqueur du tournoi.