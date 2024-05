OM : Ça rapporte combien la finale de la Ligue Europa ?

Il n’y a pas que sportivement que l’OM a tout intérêt à se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Financièrement aussi ce serait salutaire.

Derrière le plaisir sportif et l’occasion d’offrir au club un deuxième sacre européen dans son histoire, la demi-finale de la Ligue Europa a un gros impact financier pour l’OM. Parce qu’en la gagnant il ferait son retour la saison prochaine en Ligue des champions, ça ne serait pas du luxe pour soulager les comptes. Et parce qu’à court terme, il y a plusieurs millions à gagner entre la qualification pour la finale et l’hypothèse de remporter la compétition.

L’OM peut viser 4,6 M€ en se hissant en finale. Et plus si affinités

Et cela sans prise en compte des bénéfices en plus de la rencontre de ce jeudi soir sur la billetterie du Vélodrome et l’impact du merchandising, des ventes de maillots, écharpes et autres produits dérivés. Selon la grille de répartition des gains de l’UEFA, se qualifier pour la finale de la C3, la dernière dans cette configuration avant extension du format à 36 équipes rapporte 4,6 millions d’euros aux deux équipes. Et le vainqueur recevra 4 millions d’euros de plus de sa performance.

Une Ligue Europa à plus de 18 M€ gagnés de l’UEFa jusqu’ici

Ces sommes potentielles s’ajoutant à celles précédemment perçues par l’Olympique de Marseille dans cette Ligue Europa. A savoir, tel que nous l’avons déjà détaille sur Sportune, un peu plus de 18 millions d’euros au total de la prime de participation, des montants fixe, du classement au coefficient et la part de marché.