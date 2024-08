OM: attaquants libres sur le marché pour remplacer Moumbagna

Memphis Depay est un attaquant premium actuellement sans club.

Coup dur pour l’Olympique de Marseille et son numéro 9, Faris Moumbagna. Dans un week-end de rentrée quasi parfait avec la large victoire (5-1) à Brest, l’OM a perdu son attaquant victime d’une grave blessure au genou droit. Cela oblige le club phocéen a étudier les possibilités offensives pour remplacer son joueur.

Faris Moumbagna gravement blessé, l’OM doit le remplacer

La tuile sportive est aussi financière, car l’OM a beaucoup investi sur ce marché des transferts et ses possibilités pour un poste très concurrentiel sont plutôt minces. Le journal L’Equipe parle d’une solution en prêt. Une autre serait de regarder sur le marché des joueurs actuellement libres, car il s’en trouve des profils intéressants. Voire de très grosses pointues.

Des profils premium mais possiblement chers sur le salaire

Si elles ont l’avantage de ne rien coûter en indemnité sur le transfert, elles ne sont pas forcément abordables au niveau du salaire. On pense à Anthony Martial qui vient d’en finir avec presque dix ans sous contrat à Manchester United et dont le nom a parfois circulé du côté du Vélodrome. Egalement à Wissem Ben Yedder qui a longtemps sévit non loin sur le rocher monégasque. Ou encore à l’ancien lyonnais Memphis Depay que l’Atlético Madrid a laissé libre.

Plusieurs anciens de la Ligue 1 sont libres contractuellement

Dans un registre moins couteux et pour une intégration rapide à la Ligue 1, il y a Andy Delort, Adam Ounas bien que plutôt d’un profil ailier que véritable 9, tout comme l’ex-enfant du Vélodrome André Ayew ; M’Baye Niang que suivrait l’AS Saint-Etienne, l’ancien strasbourgeois Lebo Mothiba ou encore deux profils toutefois très identifiés au PSG : Eric-Maxim Choupo-Moting et Kévin Gameiro.