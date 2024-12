OM – AS Monaco. Qui va gagner ce choc de la Méditerranée selon les bookmakers ?

C’est l’affiche de cette 13e journée de Ligue 1 que le choc entre l’OM et l’AS Monaco.

C’est un duel au sommet de la Ligue 1 qui se profile au Vélodrome ce dimanche soir en clôture de la 13e journée : l’Olympique de Marseille, 3e du classement, accueille l’AS Monaco, 2e. Avec seulement trois points d’écart entre les deux équipes, ce match s’annonce décisif pour rester dans la course au titre derrière le PSG.

Les bookmakers anticipent un match serré entre l’OM et l’AS Monaco

Chez les bookmakers, les cotes parlent d’elles-mêmes : l’OM (cote 2,65) et Monaco (cote 2,55) sont presque à égalité dans les probabilités de victoire, avec un léger avantage pour les Monégasques. Le nul, coté à 3,45, reste également une option plausible, reflétant l’équilibre attendu entre deux équipes aux ambitions élevées cette saison.

En termes de score exact, les bookmakers envisagent des résultats serrés. Le 1-1 est le scénario le plus probable, avec une cote à 5,30, suivi par des victoires étriquées de part et d’autre, 1-0 ou 0-1, cotées à 7,00. Les scores plus larges, comme 2-0 ou 0-2, sont un peu moins probables, cotés à 14,00. Un festival offensif semble moins réaliste, même si des options comme 2-2 (8,40) ou 3-2 (17,00) restent envisageables.

Le stade Vélodrome bonne ou mauvaise pression pour les Phocéens ?

Du côté des buteurs, Folarin Balogun pour Monaco (2,75) et Mason Greenwood pour Marseille (2,65) sont les joueurs les plus susceptibles de trouver le chemin des filets. Les Monégasques peuvent également compter sur Breel Embolo (2,80) ou Takumi Minamino (3,55), tandis que l’OM mise sur Neal Maupay (3,05) ou Luis Henrique (3,25) pour faire la différence. Les deux équipes possèdent des atouts offensifs capables de changer le cours du match à tout moment.

L’AS Monaco arrive avec l’étiquette de favori léger, grâce à une attaque prolifique menée par Balogun et un collectif bien rodé. L’OM, quant à lui, doit pouvoir compter sur le soutien infaillible du public du Vélodrome, à condition de s’émanciper de la pression de jouer à domicile et du contexte sportif des débats.