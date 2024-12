OM. A l’amortissement combien vaut Azzedine Ounahi sur ce mercato ?

Le Panathinaïkós pourrait lever l’option d’achat sur Azzedine Ounahi si le joueur confirme son redressement.

Azzedine Ounahi joint le geste à la parole. Passé à confesse sur la chaîne TV du Panathinaïkós d’Athènes cet été, le milieu de terrain sous contrat avec l’Olympique de Marseille assume ses mots. « La saison dernière a été compliquée pour moi. J’ai eu une blessure, des problèmes personnels, des choses en dehors du football. Ça m’a impacté. Je n’ai pas assez travaillé pour être dans les meilleures conditions, être à mon meilleur niveau et, ça, je l’assume. Je ne vais pas commettre les mêmes erreurs, avec une nouvelle mentalité. »

Auteur d’un but et d’une passe décisive en 19 matchs en Grèce, l’international marocain monte en puissance, petit à petit à ce point que, selon Foot Mercato, le Pana pourrait lever l’option d’achat consécutive à son prêt d’un an. Elle serait de 11,5 millions d’euros, en plus du demi-million d’euros d’indemnité du prêt du joueur de 24 ans.

L’OM ne devrait pas sortir perdant sur l’opération Ounahi

Azzedine Ounahi a signé avec l’Olympique de Marseille sur la fin du mercato de l’hiver 2023. Alors en provenance d’Angers SCO et contre une indemnité estimée à 8 millions d’euros et contre un contrat trois ans et demi jusqu’en 2027. Lissé sur la période de son bail et au rapport du transfert payé au SCO, Azzedine Ounahi vaut à l’amortissement pour l’OM 3 428 572 euros sur ce mercato et cet été, au terme de la saison en cours, 2 285 715 euros.

Si le Panathinaïkós lève l’option d’achat l’OM n’en sortira pas perdant. Avec l’équipe marseillaise, le milieu de terrain axial n’a pas su se hisser à la hauteur des promesses entrevues avec le Maroc, à l’occasion de la Coupe du monde 2022. Après avoir fait amende honorable, il semble confirmer son retour au premier plan.