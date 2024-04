OM: 7 Entraîneurs libres sur le marché pour remplacer Gasset

L’OM cherche un coach pour la saison prochaine et certains libres sur le marché ont un CV approprié.

Qui pour diriger le collectif de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Ce ne devrait plus être Jean-Louis Gasset appelé au chevet de l’équipe pour une pige de quelques mois jusqu’à la fin de la saison. Dans son édition d’hier vendredi, le journal L’Equipe avanait la possibilité de trois pistes : Paulo Fonseca en numéro un suivi de Sergio Conceiçao et de Franck Haise.

Des profils intéressants sont libres quand l’OM va chercher un nouveau coach

Mais ces trois là sont tous déjà en poste, respectivement à Lille, Porto et Lens, même si le premier n’est sous contrat que jusqu’à la fin de la saison. Il entrera alors à son terme, dans la liste des entraîneurs libres sur le marché du football dans laquelle se glissent plusieurs profils aux CV (sans ici juger les principes de jeu de chacun), idoines pour le club phocéen.

Ne parlons pas de retour de Rudi Garcia. En ce qui concerne Sampaoli en revanche…

L’on passe les intouchables comme les Allemands Joachim Löw (ex-sélection nationale) ou Hansi Flick (Bayern Munich), mais aussi les Italiens Walter Mazzarri (Napoli) ou Antonio Conte (Tottenham, Inter Chelsea…). Passons aussi sur Rudi Garcia qui n’a pas laissé un souvenir impérissable du côté du Vélodrome, en dépit d’une finale de Ligue Europa disputée avec l’Olympique de Marseille.

En revanche à propos d’ex, Jorge Sampoli est libre et lui est un technicien auteur d’un passage plutôt réussi. C’est lui qui a souhaité partir et non la direction s’en séparer. Toujours dans le registre des anciens du club, de la Ligue 1, ou des deux, pointe Laurent Blanc qui n’a certes pas eu le retour espéré avec l’Olympique Lyonnais mais a pour lui son parcours passé avec le PSG. Et il a fréquenté l’OM en tant que joueurs.

Beaucoup d’ex-entraîneurs de la Ligue 1 sont actuellement sans contrat

Passés par l’AS Monaco, Julen Lopetegui et Niko Kovac ont globalement été en échec sur le Rocher, le premier plus que l’autre, mais ils ont eu des réussites louables ailleurs sur d’autres banc. Lucien Favre a lui raté son deuxième passage avec l’OGC Nice, mais il avait marqué de son empreinte le premier et son nom a déjà circulé par le passé sur le banc marseillais. Quant à Bruno Génésio, il souffre de sa trop forte proximité avec l’Olympique Lyonnais rival, mais il n’en demeure pas moins un coach au pédigrée solide, rompu aux joutes du championnat de France et souvent apprécié des joueurs qu’il dirige.

José Mourinho, la fausse bonne idée pour l’Olympique de Marseille ?

Enfin, « last but not least », un certain José Mourinho au caractère aussi volcanique qu’un soir de Classique au Vélodrome. Avec lui, c’est tout chaud ou tout froid, mais il a à lui seul, un plus gros palmarès que tous les autres coachs cités précédemment réunis. Et comme il n’a jamais dirigé d’équipe française quoiqu’ayant souvent été associé au PSG, il serait clairement une attraction à la tête de l’OM. Sans que l’on ne sache vraiment si l’idée serait bonne ou mauvaise.