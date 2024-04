OM: Salaire, durée, ce que l’OM proposerait à Paulo Fonseca (Losc)

Jean-Louis Gasset n’est qu’un intérimaire dans l’organigramme de l’OM. C’est ainsi que les choses sont annoncées à son sujet, moins de manière officielle de la part du club que de la presse qui en parle. Toutefois à 70 ans, il est vrai que le technicien français ne semble pas s’inscrire dans la durée du projet marseillais.

Alors, pour le remplacer le directoire de l’OM a des idées. La première serait de recruter Paulo Fonseca actuellement en poste au Losc, mais qui n’a de contrat que jusqu’au terme de la saison en cours. Au 30 juin prochain, le Portugais de 51 ans sera donc libre de s’engager ailleurs, ce dont l’Olympique de Marseille voudrait profiter.

Pour le séduire, le journal L’Equipe évoque, dans son édition ce vendredi, un salaire doublé sur ses émoluments lillois estimés proches de 220 000 euros brut mensuels. Accompagné d’un contrat d’une durée de deux ans, à l’échéance de la fin juin 2026, selon d’autres informations venues d’Italie. Paulo Fonseca a dirigé de nombreux clubs dans sa carrière, longtemps au Portugal (Porto et Braga notamment), avant de s’exiler en Europe, en Ukraine au Chakhtar Donetsk puis en Italie, à l’AS Rome et depuis 2022 à Lille.

Talks in progress between #OlympiqueMarseille and Paulo #Fonseca. Offered a contract until 2026. The portuguese coach is an #OM’s main target as revealed last February. #transfers #TeamOM https://t.co/8AYNnwUhE8

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 26, 2024