OM, PSG, RC Lens, OL: Les salaires des entraîneurs de la Ligue 1 saison 2023-2024

Mauricio Pochettino (à 1,1 M€/mois) est le seul coach dans l’histoire de la Ligue 1 ayant été mieux payé que Luis Enrique, cette saison avec le PSG.

Cette saison 2023-2024 de Ligue 1 n’a pas dérogé à l’ordinaire d’une carrière pour un entraîneur. Plusieurs ont été remerciés et même, une fois n’est pas coutume, trois clubs en ont changé plus de deux fois : l’OM (Marcelino, Gattuso, Gasset), l’OL (Blanc, Grosso, Sage) et le FC Nantes (Aristouy, Gourvennec, Kombouaré). En moins de douze mois, c’est beaucoup.

x 47 le différentiel de salaire entre Luis Enrique et Martinez Novell

Ainsi va la vie du technicien de football qui, dans l’élite, a l’avantage pour la contrepartie du stress et du poids de la profession, d’être grassement rémunérée. Et encore les 18 coachs de Ligue 1 ne justifient-ils pas tous de la même fiche de paie, quand bien même remplissent-ils les mêmes fonctions. Entre Luis Enrique au Paris Saint-Germain pour le mieux payé et Carles Martinez Novell le plus modeste, le différentiel est proche de 50, d’après les chiffres publiés par le journal L’Equipe, dans son enquête annuelle sur les salaires.

153 000 euros brut mensuels le salaire moyen d’un coach de la Ligue 1

En moyenne, un entraineur de la Ligue 1 cette saison approche un salaire de 153 000 euros brut mensuels, supérieur de 10 000 euros sur l’exercice précédent, en raison de la rémunération de Luis Enrique, bien supérieure au PSG que son prédécesseur Christophe Galtier (650 000 euros brut mensuels). Sans le stratège espagnol, la moyenne des entraîneurs du championnat de France passe à 117 000 euros par mois.

Les salaires des entraîneurs de la Ligue 1 saison 2023-2024

Luis Enrique (Paris SG) = 932 500 €/mois

Adi Hütter (AS Monaco) = 250 000 €/mois

Patrick Vieira (RC Strasbourg) = 230 000 €/mois

Paulo Fonseca (Losc Lille) = 220 000 €/mois

Julien Stéphan (Stade Rennais) = 180 000 €/mois

Jean-Louis Gasset (Olympique de Marseille) = 150 000 €/mois

Franck Haise (RC Lens) = 150 000 €/mois

Antoine Kombouaré (FC Nantes) = 120 000 €/mois

Pierre Sage (Olympique Lyonnais) = 80 000 €/mois

László Bölöni (FC Metz) = 70 000 €/mois

Francesco Farioli (OGC Nice) = 70 000 €/mois

Éric Roy (Stade Brestois) = 70 000 €/mois

Will Still (Stade de Reims) = 70 000 €/mois

Régis Le Bris (FC Lorient) = 60 000 €/mois

Luka Elsner (Le Havre AC) = 50 000 €/mois

Pascal Gastien (Clermont Foot) = 40 000 €/mois

Michel Der Zakarian (Montpellier HSC) = 30 000 €/mois

Carles Martinez Novell (Toulouse FC) = 20 000 €/mois