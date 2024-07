OM: 6 attaquants qui sont sans contrat pour remplacer Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang finalement sur le départ de l’OM ?

Finalement, Pierre-Emerick Aubameyang devrait quitter l’Olympique de Marseille, une saison seulement après avoir rejoint le club phocéen. Ce n’est pas dans son cas qu’il soit poussé vers la sortie, il fut l’une des rares satisfactions sportives du dernier exercice et il était convié à poursuivre l’aventure. Mais une offre venue d’Arabie Saoudite serait financièrement trop tentante pour lui qui a 35 ans.

Des profils trop estampillés PSG pour l’OM

Aubameyang est arrivé libre à l’OM, c’est aussi par ce biais des joueurs sans contrat que le club phocéen trouvera peut-être son salut. Parce que sur ce marché de l’été, il se trouve plusieurs profils de qualité. Toutefois plus ou moins compatibles avec l’OM, son environnement et ses supporters. A voir aussi si c’est du poste pour poste en pointe, ou une solution de côté. Pour les pistes les plus hypothétiques, il faut écarter l’Argentin Angel Di Maria qui aurait pourtant le CV et de même, quoiqu’ils sont peut-être moins estampillés PSG, les axiaux Kevin Gameiro et Eric-Maxim Choupo-Moting.

Depay ou Ben Yedder des solutions premium

Dans un même registre de joueurs associés à des clubs historiquement rivaux, il y a le Néerlandais Memphis Depay, qui serait une solution premium pour l’OM, maintenant qu’il a rompu avec un an d’avance son contrat avec l’Atlético Madrid. Il y a aussi l’international français et ancien voisin de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder, mais des soucis extra-sportifs et un salaire potentiellement conséquent pourraient freiner les envies à son sujet.

Reste le joueur le plus bankable de cette liste, si l’on peut ainsi parler de joueurs qui n’ont plus de contrat, donc de valorisation sur le marché des transferts. Anthony Martial vient de passer presque une décennie en Angleterre à Manchester United et il convoite un nouveau challenge.

Alexis Sanchez est libre. Et justement proche de l’OM

Enfin, des joueurs qui seraient plus des paris, comme Nicolas Pépé qui peine à retrouver le niveau qui était le sien dans ses années lilloises. Il n’a que 29 ans et quelques années de professionnalisme devant lui. Egalement Andy Delort déjà associé à l’OM par le passé, sans que cela ne se fasse. Le joueur serait toutefois plus proche d’un retour à Montpellier. Et pour boucler ce tour des profils, celui qui justement se rapproche du club dans cette situation de joueur sans contrat : le Chilien Alexis Sanchez qui n’a pas réussit son retour à l’Inter Milan. Ferait-il mieux avec l’Olympique de Marseille ?…