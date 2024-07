OM: 5 offensifs premium désormais libres pour renforcer l’attaque

Alexis Sanchez est à nouveau laissé libre sur le marché des transferts.

Avec l’officialisation du transfert de Roberto De Zerbi, le mercato de l’Olympique de Marseille vient de s’accélérer. Ismaël Koné a été le premier à rejoindre le club phocéen, hier mercredi, l’ancien brestois Lilian Brassier lui a emboîté le pas. Deux renforts qui sont pour l’OM des profils défensifs alors que dans le même temps a été validé le départ d’Iliman Ndiaye à Everton.

Au bon souvenir d’Alexis Sanchez pour l’OM ?

Pour muscler son attaque, l’OM peut lorgner sur le marché des joueurs désormais libres contractuellement, depuis le 1er juillet. Comme il l’a si bien fait ces deux dernières saisons, d’abord pour recruter Alexis Sanchez, puis Pierre-Emerick Aubameyang en suivant. Puisque l’on évoque le Chilien et que son passage au Vélodrome a été un succès sportif et d’estime, auprès de l’exigent public marseillais, le voilà à nouveau sans contrat, l’Inter Milan où il était revenu ne le conservant pas au-delà de l’exercice qui vient de s’achever.

Andy Delort, un caractère volcanique à l’image du Vélodrome

Lui n’aurait aucune difficulté à s’acclimater, les autres ne devraient pas en avoir plus, pour les quatre en plus qui ont au moins sur le CV, le profil pour renforcer l’OM. Peut-être le moins clinquant sur le papier, mais dont le potentiel est évident quand il évolue dans un environnement qui lui est propice (et le volcan du Vélodrome pourrait en être un), Andy Delort est annoncé proche d’un retour dans son cocon de Montpellier, sauf que l’incertitude des droits TV balaie pour l’heure cette hypothèse. A 32 ans il a de beaux restes et il est possiblement le moins cher de tous, sur la question salariale.

Martial et Ben Yedder pour la « French touch »

Les autres sont en effet des internationaux. Français pour ce qui concerne l’ex-voisin monégasque Wissam Ben Yedder à la pointe de l’attaque, d’une part et l’ailier également passé par le Rocher princier avant Manchester United, Anthony Martial d’autre part. Enfin, « last but not least », un joueur qui fait actuellement le bonheur de sa sélection à l’Euro 2024, bandeau vissé sur son crâne : Memphis Depay vient de quitter l’Atlético Madrid un an avant la fin de son contrat. S’il est un joueur associé à l’Olympique Lyonnais, d’autres que lui dans le passé, ont prouvé qu’il était possible (n’en déplaise aux plus radicaux des supporters), de réussir tantôt à l’OL, tantôt à l’OM. N’est-ce pas Mathieu Valbuena ?…