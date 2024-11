OM. 5 Latéraux droits libres à recruter tout de suite pour l’OM

Bouna Sarr, un latéral que l’OM connait bien et qui n’a plus de club depuis le 1er juillet.

Un latéral droit pour le prochain mercato. Tel est le poste ciblé prioritairement par l’OM et le besoin n’est pas nouveau, simplement s’accentue-t-il, rencontre après rencontre. Après avoir récemment observé le marché des joueurs au poste qui arrivent en fin de contrat, voilà celui plus abordable, de ceux qui n’ont actuellement pas de club.

L’OM a ciblé le poste de latéral droit en priorité du mercato

Ils présentent un double avantage : d’abord d’être libres et employables tout de suite, sans aucune contrainte des autorités du football. Et ensuite de rien coûter en indemnité sur leur transfert. Evidemment, dans cette position, ce sont plutôt des doublures que des titulaires en puissance. Encore que la liste à venir ne manque pas d’expérience et de talent, même si certains profils sont vieillissants.

A propos de latéral droit sans contrat, un nom s’impose en évidence. Et l’on devine qu’il signerait des deux mains, si un contact avec l’OM se nouait : Bouna Sarr, celui qui a débuté ailier et que Rudi Garcia a reconverti en latéral. A la surprise générale, il a quitté Marseille pour le grand Bayern Munich, mais l’aventure n’a pas été sportivement très concluante pour l’international sénégalais.

Bouna Sarr ou Serge Aurier, deux ex de la Ligue 1 libres de s’engager

Avec lui, un ex du PSG, en la personne de Serge Aurier. Celui qui a eu maille à partir avec son ancien coach parisien, Laurent Blanc, a connu une trajectoire plutôt séduisante de Lens à Toulouse, en passant par le PSG, Tottenham, Villarreal, Nottingham Forest et Galatasaray pour dernier club.

Serge Aurier et Bouna Sarr sont les deux meilleurs CV sur le marché des joueurs libres. Le Portugais Cédric Soares avec eux, qui a porté le meilleur de l’Inter Milan et plus longuement d’Arsenal. Lui ne connait pas la Ligue 1. Pas plus que le Brésilo-Russe, Mário Fernandes, pour un joueur d’un calibre inférieur, mais néanmoins expérimenté avec dix ans et un grand nombre de matchs européens à son CV personnel.

Enfin Kévin Malcuit, qui a connu de belles années sportives, de Saint-Etienne à Lille, qui l’ont conduit jusqu’à un cador de la Série A, le SSC Naples. Il y est resté quatre ans (entrecoupé d’une saison en prêt à la Fiorentina) avec des réussites plus ou moins aléatoires et jouait précédemment en Turquie, au MKE Ankaragücü.